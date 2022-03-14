Пресса КНР: Китай полностью освоил цикл производства двигателей для боевых самолётов

Источник изображения: topwar.ru

Благодаря многолетним усилиям в области разработки и производства силовых установок Китай теперь способен выпускать двигатели для авиации ВВС НОАК на отечественной площадке без стороннего участия.

Китай полностью освоил цикл производства двигателей для боевых самолётов – от проектирования до их выпуска. Реактивные силовые установки являются сердцем машин, страна должна быть в состоянии самостоятельно их выпускать, не завися от возможных ограничений при импорте изделий

- говорится в издании Global Times.

Как пояснили в Институте производственных технологий госкорпорации авиапромышленности КНР, обретение национальных компетенций в области двигателестроения началось с создания специальной исследовательской базы. На первых порах приоритетное внимание уделялось горячей штамповке и сверхпластической формовке титанового сплава; каждый компонент проходил сотни и тысячи тестов. В одном случае лопасть вентилятора, на разработку которой ушло шесть лет, сломалась всего спустя 60 секунд работы, но, несмотря на неудачу, команда занялась поиском проблемы и в конце концов обнаружила и решила её.

30 лет назад китайское производство передовых боевых систем и оборудования для них сильно отставало от развитых государств. КНР приходилось учиться на их опыте. Но теперь Китаю не нужно смотреть на других, поскольку страна способна реализовать всё своими силами

- указывается в прессе КНР.

При этом поясняется, что ещё предстоит проделать большую работу – на текущий момент отставание Пекина от ведущих стран сократилось с 20-30 лет до 10-15. Остаётся решить такие проблемы, как создание двигателей с более высокой тяговооружённостью, управляемым вектором тяги и переменным циклом работы; соответствующие исследования уже ведутся.

Как отмечается, после того как Китай догонит развитые государства и войдёт в «высший эшелон» решение задач дальнейшего развития усложнится, так как придётся идти собственным путём в неизведанных направлениях.