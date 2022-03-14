Войти
Военное обозрение

Пресса КНР: Китай полностью освоил цикл производства двигателей для боевых самолётов

374
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Благодаря многолетним усилиям в области разработки и производства силовых установок Китай теперь способен выпускать двигатели для авиации ВВС НОАК на отечественной площадке без стороннего участия.

Китай полностью освоил цикл производства двигателей для боевых самолётов – от проектирования до их выпуска. Реактивные силовые установки являются сердцем машин, страна должна быть в состоянии самостоятельно их выпускать, не завися от возможных ограничений при импорте изделий

- говорится в издании Global Times.

Как пояснили в Институте производственных технологий госкорпорации авиапромышленности КНР, обретение национальных компетенций в области двигателестроения началось с создания специальной исследовательской базы. На первых порах приоритетное внимание уделялось горячей штамповке и сверхпластической формовке титанового сплава; каждый компонент проходил сотни и тысячи тестов. В одном случае лопасть вентилятора, на разработку которой ушло шесть лет, сломалась всего спустя 60 секунд работы, но, несмотря на неудачу, команда занялась поиском проблемы и в конце концов обнаружила и решила её.

30 лет назад китайское производство передовых боевых систем и оборудования для них сильно отставало от развитых государств. КНР приходилось учиться на их опыте. Но теперь Китаю не нужно смотреть на других, поскольку страна способна реализовать всё своими силами

- указывается в прессе КНР.

При этом поясняется, что ещё предстоит проделать большую работу – на текущий момент отставание Пекина от ведущих стран сократилось с 20-30 лет до 10-15. Остаётся решить такие проблемы, как создание двигателей с более высокой тяговооружённостью, управляемым вектором тяги и переменным циклом работы; соответствующие исследования уже ведутся.

Как отмечается, после того как Китай догонит развитые государства и войдёт в «высший эшелон» решение задач дальнейшего развития усложнится, так как придётся идти собственным путём в неизведанных направлениях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Похожие новости
20.11.2019
Мьянма впервые принимает участие в зарубежной международной оборонной выставке
18.01.2019
США в новой стратегии ПРО полагаются на ядерное сдерживание России и Китая
20.06.2017
Деньги в небо
21.09.2015
Ядерный убийца спутников: вернется ли оружие холодной войны? ("BBC", Великобритания)
06.11.2013
New York Times: АНБ США следило за израильскими военными проектами
15.12.2011
Инвестиции КНР в зарубежную авиапромышленность превысили $4 млрд
17.12.2008
Курс на юго-восток. Россия впервые сдаст в аренду атомные подлодки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно