Breitbart (США): хорошо, что Зеленский не слышит слова разведки США о его неудаче

На протяжении последних месяцев цены на нефть стабильно росли в результате неразумной политики Байдена, заявил в эфире программы Fox Business Tonight представитель США в 50-м округе Конгресса Калифорнии Даррелл Иса. Кроме того, по его мнению, разведслужбы США неоднократно заявляли плачевном состоянии киевского режима.

В среду в эфире программы Fox Business Tonight представитель США в 50-м округе Конгресса Калифорнии Даррелл Иса прокомментировал тот факт, что администрация Байдена отклонила польское предложение о передаче самолетов МиГ-29 Украине. По его словам, решение об отправке самолетов должны принимать Польша и Украина, а не вашингтонские бюрократы. А Зеленскому точно не стоит посещать совещания разведслужб США.

Ведущий: К нам присоединяется конгрессмен Даррелл Исса, член комитета по иностранным делам. Спасибо, что нашли для нас время.

Даррелл Иса: К счастью, президент [Украины] Зеленский не ходит на наши секретные брифинги, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов. Проблема, конечно, в том, что наша помощь до сих пор никак не способствует ему.

– Давайте призовем логику и подумаем. Все хотят, чтобы мы перестали покупать российскую нефть. Но цена на нее останется непомерно высокой. Неужели все закончится тем, что основное бремя неблагоразумной нефтяной политики понесут американцы и другие потребители?

– Соглашусь с вами в том, что наш президент не проявляет благоразумия в своих санкциях, но, если Путин решит продавать нефть со скидкой, например, китайцам, его доходы упадут. Необходимо отметить, что на протяжении последних 8-10 месяцев цены на нефть стабильно росли в результате политики президента Байдена. Речь идет не об одной капле нефти, не об одном потерянном нефтеперегонном заводе. Реальность такова, что, если мы станем наращивать собственное производство, то очень быстро снизим цену на нефть. Если же мы будем покупать иранскую, венесуэльскую или канадскую нефть, глобальный рынок не изменится, а ведь возможность влиять на него принадлежит именно Америке. Всего несколько месяцев назад мы доказали, что можем быть нетто-экспортером и снижать цены на нефть и природный газ. Мы можем снова это продемонстрировать. Байден в экономическом плане вполне может позволить нашим компаниям взять на себя лидерство.

– Спасибо, что уделили нам время, конгрессмен. Всего доброго.

Иэн Хэнчетт (Ian Hanchett)