ПВО НАТО не увидело советский беспилотник внушительных размеров

Беспилотный летательный аппарат фирмы "Туполев" под названием "Коршун". Созданный более двадцати лет назад, этот боевой дрон впечатляет и сегодня.

Украинский беспилотный летательный аппарат еще советской разработки наделал шуму не только в столице Хорватии, но и во всем Северо-Атлантическом блоке. Ранним утром в пятницу Загреб был потрясен мощным взрывом. Как потом выяснилось, упал тяжелый разведывательный беспилотник Т-141 "Стриж". По счастливой случайности никто из людей не пострадал.

Происшествие дает возможность вспомнить историю военно-технических разработок в СССР и в очередной раз напомнить, что мы потеряли.

Беспилотников, особенно ударно-разведывательных, нашей армии не хватает просто катастрофически. И сложилось мнение, что в их создании мы отстали чуть ли не навсегда. Между тем, еще сорок лет назад мы были несомненными лидерами в их создании. Яркий тому пример - Ту-141 "Стриж". Он проектировался как стратегический разведчик, способный проникать в воздушное пространство врага на сотни километров. Оснащался фото- и инфракрасной аппаратурой, что позволяло использовать его в любое время суток. После выполнения задания аппарат возвращался на свою территорию и опускался на землю при помощи парашютной системы, расположенной в хвостовой части. Важнейшей характеристикой "Стрижа" было то, что имевшиеся в то время радары ПВО стран НАТО видеть его были не в состоянии. Как оказалось, не видят по сей день.

Увы, Минобороны СССР особого интереса к Ту-141 не проявило. Беспилотник выпускался малыми партиями на Харьковском авиазаводе с 1979 по 1989 год. Базировался в основном на территории западных военных округов и в советских частях Варшавского договора. После распада Советского Союза летающие "Стрижи" остались только на Украине. По прямому назначению не применялись, использовались на учениях для имитации крылатых ракет.

Трудно сказать, с какой целью был запущен в небо силами ВСУ аппарат, упавший в Загребе. Разведать он ничего не мог, а управление им было потеряно, что очевидно, сразу после взлета. Но примечательно другое. Ту-141 спокойно летал над территорией нескольких стран НАТО, и ни один радар хваленой системы ПРО его не засек. Упал "Стриж", когда в его баках закончилось топливо.

В начале 1990-х на фирме "Туполев" попытались реанимировать проект Ту-141. В 1994 году даже успешно испытали тяжелый беспилотник "Коршун", созданный на базе "Стрижа". Интересно, что за рубежом дронов с подобными характеристиками тогда не было и в помине. Аппарат полностью соответствовал названию. Его техническое зрение было столь же острым, как и у птицы. Но наш дрон мог не только видеть с высоты все, что нужно, он нес под крыльями практически любые боеприпасы, а в случае крайней нужды сам мог превращаться в крылатую ракету и наносить точечный удар по врагу.

По своим техническим характеристикам "Коршун" ничуть не устарел и сегодня. Специалисты утверждают, что если его борт насытить современной аппаратурой, то "туполевский" беспилотник прекрасно впишется во все новые концепции строительства Вооруженных сил России. Увы, последняя презентация этого удивительного беспилотного аппарата состоялась в 2016 году на одной из закрытых выставок, проводившейся Военно-промышленной комиссией.

Вот лишь три характеристики "Коршуна": дальность полета 1200 км, вес боевой нагрузки 1000 кг, эффективная поверхность отражения меньше 0,3 квадратных метра. Для сравнения - величина отражающей поверхности бомбардировщика В-52 - 100 кв. метров.

Возможно, невидимый полет прототипа "Коршуна" над странами НАТО подтолкнет наше военное ведомство к реанимированию без всяких преувеличений уникального советского проекта беспилотника фирмы "Туполев".

Сергей Птичкин