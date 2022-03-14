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Российская газета

Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с турецким коллегой

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Сергей Шойгу и Хулуси Акар
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны РФ сообщило, что 11 марта по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор главы военного ведомства России генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

"В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине и в ближневосточном регионе. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили вопросам, связанным с эвакуацией турецких граждан из украинских городов через гуманитарные коридоры", - отметили в Минобороны РФ.

Напомним, что это был второй на нынешней неделе телефонный разговор Сергея Шойгу с Хулуси Акаром. Ранее, 8 марта инициатором диалога также был министр обороны Турции. Тогда наше военное ведомство проинформировало, что на переговорах обсуждалась ситуация на Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств.


Юрий Гаврилов

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