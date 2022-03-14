Индия признала случайный запуск ракеты по территории Пакистана

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Индия признала случайный пуск ракеты по территории Пакистана. Как заявили в Министерстве обороны страны, причиной запуска стал "технический сбой".

В пятницу МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии в Исламабаде и вручил ему ноту протеста из-за "несанкционированного" нарушения воздушного пространства "сверхзвуковым летательным аппаратом". В индийском Минобороны признали факт запуска ракеты, назвав его случайным.

Как следует из пресс-релиза индийского военного ведомства, 9 марта в ходе регламентных работ по обслуживанию ракет произошел технический сбой, приведший к произвольному старту одной из ракет без головной боевой части. Стартовавшая ракета пересекла границу Пакистана и упала в одном из районов страны, жертв и разрушений нет. По данному факту назначена проверка, которую будет проводить специальная следственная комиссия "высокого уровня".

В свою очередь глава департамента по связям с общественностью армии Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар заявил, что 9 марта на территорию страны залетела индийская сверхзвуковая ракета без боевой части, какая точно не сообщается.

(...) летательный аппарат пересек границу со стороны Суратгарха из Индии 9 марта 2022 года и разбился около города Миан-Чанну в Пакистане, причинив ущерб гражданскому имуществу. Никто из людей при инциденте не пострадал

- говорится в сообщении пакистанской армии.

Отношения Индии и Пакистана, и так находившихся на грани войны, значительно ухудшились в 2019 году, после того, как в Нью-Дели приняли решение упразднить штат Джамму и Кашмир, на часть которого претендовал Исламабад. В настоящее время вместо этого штата имеются две территории - Джамму и Кашмир и Ладакх, значительно урезанные в правах.

Напомним, что оба государства официально владеют ядерным оружием: Индия с 1974 года, Пакистан с 1998 года.