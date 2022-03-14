Опубликованы кадры марша российских десантников в Киевской области

Российские военные продолжают продвигаться по Украине. На видео, представленном Министерством обороны России, можно понаблюдать за бронетехникой.

Колонна движется по дороге через село в Киевской области. Подразделения ВДВ совершают марш в район выполнения задач в ходе специальной военной операции.

Кстати, российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Иванковского района Киевской области. Они привезли продукты питания и предметы первой необходимости. Весь гуманитарный груз передали женщинам, детям, а также пожилым людям.

Светлана Цыганкова