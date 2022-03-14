"ОДК-УМПО" начинает готовить специалистов по проектированию авиационных и ракетных двигателей

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Уфимское предприятие "ОДК-УМПО" начало приём заявок от выпускников школ на участие в проекте целевого обучения инженеров нового поколения "Крылья Ростеха", сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации, в состав которой входит предприятие.

"Участники программы будут учиться в Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ) по специальности "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", - сказано в пресс-релизе, распространенном в пятницу.

Управляющий директора ПАО "ОДК-УМПО" Евгений Семивеличенко отмечает, объединение заинтересовано в том, чтобы на предприятие приходили конструкторы с принципиально новым мышлением, готовые работать над авиационными двигателями в условиях цифровой эпохи, знающие специфику предприятия

"Считаю, что в этом смысле "Крылья Ростеха" - уникальный проект, который призван с первых дней учебы погрузить студентов в процесс создания авиационных двигателей", - отметил Семивеличенко, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, в проекте также принимает участие филиал "ОДК-УМПО" ОКБ им. АЛюльки, где организован набор выпускников для обучения в Московском авиационном институте.