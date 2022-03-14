Войти
Интерфакс-АВН

"ОДК-УМПО" начинает готовить специалистов по проектированию авиационных и ракетных двигателей

340
0
0
В цеху ПАО "ОДК-УМПО", Уфа
В цеху ПАО "ОДК-УМПО", Уфа.
Источник изображения: ПАО "ОДК-УМПО"

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Уфимское предприятие "ОДК-УМПО" начало приём заявок от выпускников школ на участие в проекте целевого обучения инженеров нового поколения "Крылья Ростеха", сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации, в состав которой входит предприятие.

"Участники программы будут учиться в Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ) по специальности "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", - сказано в пресс-релизе, распространенном в пятницу.

Управляющий директора ПАО "ОДК-УМПО" Евгений Семивеличенко отмечает, объединение заинтересовано в том, чтобы на предприятие приходили конструкторы с принципиально новым мышлением, готовые работать над авиационными двигателями в условиях цифровой эпохи, знающие специфику предприятия

"Считаю, что в этом смысле "Крылья Ростеха" - уникальный проект, который призван с первых дней учебы погрузить студентов в процесс создания авиационных двигателей", - отметил Семивеличенко, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, в проекте также принимает участие филиал "ОДК-УМПО" ОКБ им. АЛюльки, где организован набор выпускников для обучения в Московском авиационном институте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МАИ
ОДК УК
УГАТУ
Похожие новости
17.12.2021
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»: достигнутые результаты и перспективы развития
21.11.2014
Холдинг «Авиационное оборудование» популяризирует профессию инженера среди студентов российских технических вузов
30.09.2014
УМПО создало первые детали газотурбинного двигателя из жаропрочного алюминия
02.04.2014
Наука и кадры - фундамент развития авиастроения
28.04.2011
ОДК создаст на базе УМПО центр технологической компетенции по алюминиево-титановому литью
25.05.2009
Победителями конкурса "Вертолеты XXI века" стали молодые специалисты из Москвы и Уфы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно