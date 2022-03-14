Роскосмос планирует оптимизировать затраты на реализацию проекта МКС

Также Роскосмос определил основные приоритеты в реализации космических проектов на фоне санкций

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Затраты на реализацию проекта Международной космической станции (МКС) будут оптимизированы. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Роскосмос планирует оптимизировать затраты на реализацию проекта Международной космической станции", - говорится в сообщении госкорпорации по итогам заседания оперативного штаба под руководством гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Также Роскосмос определил основные приоритеты в реализации космических проектов на фоне санкций. "Одним из приоритетов является увеличение количества космических аппаратов в российской орбитальной группировке в интересах дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции для обеспечения независимости нашей страны от внешних факторов", - говорится в сообщении госкорпорации по итогам заседания оперативного штаба под руководством гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Также будет уделено особое внимание развитию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, созданию российской орбитальной служебной станции, продолжению строительства космодрома Восточный и импортозамещению.

Как уточнили в Роскосмосе, для минимизации воздействия антироссийских санкций госкорпорация поддержит производственный и конструкторский потенциал предприятий ракетно-космической промышленности.

Накануне Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР заявил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной. Он также добавил, что для продления эксплуатации станции до 2030 года потребуются колоссальные средства, иначе станция "развалится".

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников из-за ситуации на Украине ударят по высокотехнологичному сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет вред в том числе космической программе России.

ЕС ввел санкции против ракетно-космического центра "Прогресс". Позже Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что считает маловероятным запуск российско-европейской миссии по исследованию Марса ExoMars из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Также в ЕКА сообщили, что изучают возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". Германская сторона отключила свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российский сегмент МКС прекращает работу по совместным экспериментам с немецкими коллегами, он проведет их самостоятельно.