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Российская газета

Работу реактивных систем залпового огня "Смерч" показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Российская армия в ходе специальной операции на территории Украины применила против вооруженных националистических формирований реактивные системы залпового огня "Смерч". В Сети появились видеокадры, запечатлевшие боевую работу этих РСЗО, считающихся в настоящее время одними из самых мощных в мире.



Всего были показаны две 300-мм пусковые установки 9А52-2 с двенадцатью направляющими, смонтированными на шасси четырехосных автомобилей высокой проходимости МАЗ-543М.

Они имеют возможность поражать цели на максимальных дистанциях до 120 000 метров (первоначальные версии боеприпасов могли бить на 70000 метров).

На проходившем в Подмосковье еще в 2017 году Международном военно-техническом форуме "Армия" были продемонстрированы самоприцеливающиеся боевые элементы (СПБЭ) 9Н268, входящие в оснащение применяемых "Смерчами" реактивных снарядов 9М533. Каждое такое средство поражения несет до пяти СПБЭ.

Благодаря инфракрасным системам самонаведения они способны эффективно уничтожать различную бронированную технику, например танки ВСУ Т-64БВ образца 2017 года, БМ "Булат" и другие.

Один залп может разгромить целые подразделения противника. Заявленная дальность применения - 90000 метров.

Известно, что на базе "Смерча" создан модернизированный вариант "Торнадо-С", рассчитанный на применение управляемых снарядов. Эта РСЗО также находится на вооружении Российской армии.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
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