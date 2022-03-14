На астероиде Рюгу обнаружили «кирпичики жизни»

Японский аппарат «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы грунта с астероида Рюгу, в которых обнаружили аминокислоты — органические соединения, содержащиеся в белках и являющиеся основой всего живого на нашей планете. Выводы исследования были озвучены на 53-й Научной конференции по исследованиям Луны и планет в Техасе, США.

Как уточняется, образцы весом 5,4 грамма были собраны в период с 201 по 2019 год на поверхности астероида. Ученые считают, что полученные данные позволяют изучить самый ранний период возникновения Солнечной системы, которое проходило около 4,6 миллиарда лет назад. Исследователи обнаружили более десяти видов аминокислот, среди них оказались: глицин и L-аланин, которые содержат живые организмы в коде ДНК, протеиногенные аминокислоты, полициклические ароматические углеводороды, схожие по составу с нефтью, а также несколько соединений азота.

Рюгу — хондритовый астероид, относящийся к группе CI. Он содержит большое количество углерода, воды, а также органические вещества. Специалисты предполагают, что подобный Рюгу астероид миллиарды лет назад мог занести на Землю фрагменты аминокислот, «кирпичиков», из которых впоследствии возникла жизнь. Однако исследованные соединения оказались более «первородными», так как на Земле они уже подверглись химическому воздействию.

Авторы работы считают, что пребиотические органические молекулы могли появиться на Рюгу в результате распространения межпланетной пыли с поверхности подобных астероидов, которая образовывается после столкновения с другими космическими объектами.