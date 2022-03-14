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Naked Science

В Хорватии упал советский беспилотник, запущенный Украиной не в ту сторону

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В воронке в Загребе нашли элемент механизации крыла, типичный для Ту-141
В воронке в Загребе нашли элемент механизации крыла, типичный для Ту-141.
Источник изображения: thedrive.com

Ту-141, несмотря на невероятный возраст, все еще летают. Хотя искусство переключения тумблеров в нужную сторону, видимо, уже утрачено новым поколением операторов.

В ночь на 11 марта в Загребе, столице Хорватии, упал некий объект, который сперва назвали неопознанным летательным аппаратом. Пресс-служба МВД этой страны заявила, что во время инцидента был слышен взрыв. Получили повреждения несколько стоявших поблизости автомобилей, по счастливой случайности пострадавших нет.

Последующее изучение воронки показало, что в ней находятся обломки довольно нетипичных габаритов и формы — на них даже удалось рассмотреть красную звезду, — а также фрагменты двух парашютов. Как стало ясно позднее, речь почти наверняка идет об останках Ту-141 «Стриж», турбореактивного беспилотника, производство которого прекратили в СССР в 1989 году. То есть минимальный возраст аппарата — треть века, а возможно, даже больше. Это впечатляет, ведь в норме боевые летальные аппараты не имеют столь долгого срока жизни без систематических ремонтов и модернизации.

Воронка в Загребе с элементами упавшего беспилотника  

Источник изображения: РИА Новости

Ту-141 — околозвуковой беспилотник с крейсерской скоростью примерно тысяча километров в час и дальностью полета в районе тысячи километров. Исходя из расстояния до Загреба, его могли запустить только с Западной Украины — уже от Киева долететь до столицы Хорватии не получилось бы. Беспилотник не имеет ударных функций, а разведывательные осуществляет с помощью фотоаппаратуры. Кроме видимого, может наблюдать и в ИК-диапазоне. Впрочем, последнее не вполне понятно: обеспечение ИК-возможностей сложнее, и сохранились ли эти функции у аппаратов, произведенных в уже далекую советскую эпоху, до конца не ясно.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в комментарии для РИА Новости отметил, что вероятной причиной, по которой украинский беспилотник внезапно начал «разведывать» территорию страны НАТО, стала ошибка оператора. Дело в том, что, в отличие от современных беспилотников, программу полета Ту-141 задают, поворачивая около четырех десятков тумблеров. «Один тумблер выставил не так, и «Стриж» полетит не туда и даже не вернется на базу. У «Стрижа» нет корректировки полета от GPS и других навигационных систем», — объяснил Леонков.

Пуск Ту-141 с машины-транспортера. У БЛА нет шасси, поэтому до нужной скорости его разгоняет твердотопливный ускоритель. Приземление идет с помощью парашютов / ©YouTube

Скорее всего, этот конкретный аппарат запустила 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков, базирующаяся в поселке Рауховка Березовского района Одесской области. Во всяком случае, о других подразделениях Вооруженных сил Украины, имеющих такую экзотику, не было известно ранее. По сообщениям из других стран, до этого его пролет регистрировали в Румынии (по другим сведениям — в Венгрии). В украинском посольстве в Хорватии от комментариев отказались.

Остается загадкой, почему аппарат не был сбит силами ПВО вышеуказанных стран, ведь его падение в плотной городской застройке могло закончиться человеческими жертвами.

Как отмечает журналист сайта The Drive Тайлер Роговэй, это «вызывает серьезные сомнения в смысле готовности стран ПВО НАТО». И действительно: Ту-141 длиной больше 14 метров, а его масса превышает пять тонн. Никаких стелс-черт у него нет, отчего вывести его из строя относительно просто. Восьмого марта аналогичный аппарат сбили над территорией самой Украины.

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Страны
Венгрия
Россия
Румыния
Украина
Хорватия
Проекты
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