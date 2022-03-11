Госдума рассмотрит второй пакет поддержки граждан и экономики в условиях санкций

Одним из законопроектов предусматривается отказ от применения в 2022 и 2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном размере пени с 31 дня просрочки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу рассмотрит второй инициированный правительством пакет законопроектов, направленных на развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Первый пакет аналогичных мер был принят в трех чтениях на заседании Госдумы 4 марта.

Налоговые меры

Одним из законопроектов предусматривается отказ от применения в 2022 и 2023 годах в отношении организаций нормы о повышенном размере пени с 31 дня просрочки. По НДС предлагается на пять лет установить ставку 0% в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду или управление объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Ставка будет применяться в течение 20 последовательных налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию таких объектов.

Законопроектом освобождаются от НДФЛ доходы физлиц в виде материальной выгоды, полученные в 2022 и 2023 годах от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными, например полученная кредитная карта в день обращения) средствами, в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 годах году по вкладам (остаткам на счетах) в банках, в виде ценных бумаг (долей участия в уставном капитале) российских организаций и государственных ценных бумаг, полученных в 2022 году от иностранной организации, при выполнении установленных условий.

Для IT-компаний на 2022-2024 годы устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0%. По транспортному налогу предусматривается корректировка размера повышенного транспортного налога на дорогие автомобили: теперь он будет начисляться на автомобили стоимостью от 10 млн руб., а не от 3 млн руб., как было ранее. По налогу на имущество организаций предусматривается, что в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, в 2023 году для расчета налоговой базы будет применяться кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 2022 года.

Упрощение импорта

Согласно документу, на 6 лет предоставляется право ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. Исключается необходимость исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), если они занимаются этим менее года. Участники ВЭД, внесшие денежный залог при выпуске товаров, освобождаются от уплаты пени в случае доначисления таможенным органом таможенных платежей по результатам таможенной экспертизы. Сокращается процедура выдачи классификационных решений таможенными органами.

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению случаев (условий) предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты суммы задолженности по уплате таможенных платежей, случаев, когда декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного склада, может выступать не его владелец, а также по определению инвестпроектов, в отношении которых может применяться выпуск до подачи декларации на товары, и приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, в отношении которых может предоставляться тарифная льгота на ввоз технологического оборудования, комплектующих и запчастей.

Поправки в земельное законодательство

Правительство в 2022 году получит право регулировать вопросы предоставления земельных участков, в первую очередь, в части оснований и сроков предоставления участков без проведения торгов. Как пояснил журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, это поможет существенно сократить сроки бюрократических процедур и позволит гражданам и предпринимателям оперативно получить участки для своих нужд.

Также планируется ввести льготную арендную плату по существующим и новым договорам аренды в размере не менее 1 рубля. Появится возможность однократно продлить действующий договор аренды на 3 года.

Данные меры позволят стабилизировать оборот земельных участков, снять дополнительную нагрузку с граждан и предпринимателей, а также помочь инвесторам при реализации своих проектов.

Продление механизма специнвестконтрактов

Еще один законопроект предлагает вновь разрешить заключать специнвестконтракты (СПИК) первого поколения и продлить сроки уже действующих СПИК 1.0 на два года. Документом предусмотрено расширение возможностей инвесторов в рамках применения СПИК 1.0. В частности, механизм СПИК 1.0 предлагается возобновить, а инвесторы получат право продлить срок исполнения уже действующего СПИКа 1.0 на два года, то есть до максимальных 12 лет. Как полагают в правительстве, продление максимального срока по СПИКу благоприятно отразится на деятельности компаний, которые попали под ограничительные меры со стороны зарубежных партнеров.

Кроме того, один из законопроектов вносит поправки в закон "Об особых экономических зонах", позволяющие производить на территории ОЭЗ этан, сжиженный углеводородный газ (СУГ) и жидкую сталь.

С 1 января 2022 года эти товары были отнесены к подакцизной продукции, производство и обработка которых запрещены на территории ОЭЗ. Для установления возможности дальнейшей реализации инвестпроектов, а также привлечения новых производств на территорию ОЭЗ предлагается исключить из запрещенных видов деятельности на территории ОЭЗ производство и переработку этана, СУГ и жидкой стали.

Смягчение требований к резидентам САР

Кроме того, упрощается процедура регистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР), которые действуют во Владивостоке на острове Русском и в Калининграде на острове Октябрьском. Корректируются требования к дате создания иностранной компании для регистрации в САР (1 марта 2022 года вместо действующей сейчас 1 января 2018 года), вводятся временные послабления к комплекту документов для переезда в специальные административные районы, устанавливается возможность регистрации на территории САР международных личных фондов и внесения туда российского имущества стоимостью не менее 5 млрд рублей.

Также предусмотрен отказ от необходимости подтверждать деятельность на территории нескольких государств, увеличен с шести месяцев до одного года срок, в течение которого иностранными компаниями должны быть направлены инвестиции, и увеличен с 10 до 30 рабочих дней срок предоставления документов, подтверждающих инвестиций. С шести месяцев до двух лет увеличен срок по исключению переехавшей в специальный административный район международной компании из иностранного реестра юрлиц, а также с года до двух лет расширен период до проведения первой ревизии для участников САР.

Поддержка транспортной отрасли

В повестку также включен еще один правительственный законопроект, который дает кабмину право определять перечень статей Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые не будут применяться в 2022 году. Кроме этого, правительство сможет принимать решения о вступлении в силу нормативных актов в сроки иные, чем предусмотрено действующим законодательством, в случае, если эти акты принимаются в целях снижения негативных последствий введения против России санкций.

Госдума также рассмотрит внесенный кабмином законопроект о поддержке транспортной отрасли в условиях санкций. Правительство предложило меры поддержки гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, а также железнодорожного и автомобильного транспорта, на которые повлияли санкции западных стран. Меры поддержки призваны обеспечить бесперебойную работу транспортной отрасли.

Согласно инициативе, Воздушный кодекс РФ дополняется нормой, согласно которой сертификация гражданских воздушных судов "осуществляется с привлечением сертификационных центров, испытательных лабораторий", требования к ним определит Минтранс РФ.

В отношении морского транспорта предлагается ввести ответные ограничения для иностранных судов государств, в которых имеются ограничения захода в их порты в отношении судов РФ.

Инициатива также предполагает перенос сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности. Такая мера позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации.

Лекарства и медпомощь

Еще одна инициатива из пакета правительственных законопроектов направлена на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций. Согласно документу, лекарственные средства до конца 2022 года могут быть ввезены и выпущены в обращение в РФ "без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот".

Производители медицинских изделий, а также организации, которые ввозят медицинские изделия в РФ, будут не вправе приостанавливать или прекращать свою деятельность в России без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Уведомление должно поступить властям РФ минимум за полгода до приостановки производства или прекращения поставок.

Правительство РФ на протяжении 2022-2023 годов будет вправе устанавливать особенности оказания медпомощи гражданам РФ, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. Кабмин получит право устанавливать "особенности реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".

Законопроект также наделяет федеральные органы госвласти полномочиями утверждать случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, вне медицинских организаций. Как указывается в пояснительной записке, "норма направлена на решение вопроса оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на приграничных территориях субъектов РФ, куда прибывают граждане Донецкой Народной Республики, граждане Луганской Народной Республики и лица без гражданства, вынужденно покинувшие места постоянного проживания".