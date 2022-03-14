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Росгвардии отвели особую роль в ходе спецоперации на Украине

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Источник изображения: vpk-news.ru

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил об особой роли подразделений ведомства в ходе спецоперации на Украине.

В том числе по охране Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также других важных объектов инфраструктуры.

«Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС», - сообщили в Росгвардии.

Золотов посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации в подмосковной Балашихе, где встретился с военнослужащими и сотрудниками ведомства, находящимися на излечении.

Он отметил, что «войска национальной гвардии совместно с подразделениями российских вооруженных сил и группировкой войск ЛНР и ДНР выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине».

«Личный состав ведомства принимает самое активное участие в проведении военных операций, обеспечивает общественную безопасность и охрану правопорядка, защиту населения от преступных посягательств и мародерства в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований», - сообщает пресс-служба Росгвардии.

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Россия
Украина
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Росгвардия
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