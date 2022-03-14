Подведены итоги выставки World Defense Show 2022

ЦАМТО, 11 марта. По заявлению организаторов проведенной в Эр-Рияде с 6 по 9 марта первой оборонной выставки World Defense Show 2022, в ходе мероприятия Минобороны Саудовской Аравия подписало с национальными и зарубежными компаниями соглашения на сумму 29,7 млрд. риалов (7,92 млрд. долл.).

Контракты предусматривают производство вооружений и военной техники, транспортных средств, боеприпасов и оказание вспомогательных услуг. Доля национальных компаний в контрактах составила 46%, что подтверждает реализацию мероприятий по развитию возможностей оборонного сектора королевства за счет передачи технологий и наращивания технологического потенциала.

Как заявил генеральный директор Национальной программы развития промышленности и логистики (National Industrial Development and Logistics Program, NIDLP) Сулиман Алмазрус, мероприятие позволило достичь "идеального соотношения количества и качества экспонентов", что демонстрирует усилия королевства по продвижению национальных возможностей.

По информации организаторов, одной из целей реализуемой программы развития Саудовской Аравии "Видение 2030" (Vision 2030) является локализация к 2030 году 50% общих военных расходов (на производство ВиВТ). В свете поставленных задач для оценки потребностей и возможностей Главным управлением военной промышленности Саудовской Аравии GAMI (General Authority for Military Industries) была организована Всемирная оборонная выставка.

В ходе мероприятия экспоненты продемонстрировали различные технологии для оснащения сухопутных войск, ВМС, ВВС, а также космические системы. На ежедневных панельных дискуссиях изучались различные современные и перспективные оборонные технологии.

В выставке приняли участие около 600 компаний из 42 стран мира. Мероприятие посетили более 80 военных делегаций и 65000 посетителей, представляющих 85 государств. Следующая выставка запланирована на март 2024 года.

Как заявлено, на выставке были заключены 22 соглашения с национальными и зарубежными оборонными компаниями о локализации производства и наращивании потенциала на общую сумму 8 млрд. риалов (2,1 млрд. долл.).