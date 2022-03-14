Российские беспилотники наносят точечные удары по объектам националистов

Разведывательно-ударные варианты российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Форпост" применяются в ходе специальной операции на территории Украины.

В пятницу Министерство обороны РФ обнародовало видеокадры нанесения точечного удара одним из таких дронов по военному объекту, используемому националистическими вооруженными формированиями.

В момент выполнения боевого задания БПЛА воздушно-космических сил находился на высоте 4000 метров.

В настоящее время "Форпосты" выпускаются Уральским заводом гражданской авиации. При их изготовлении используются отечественные узлы и агрегаты, в том числе двигатели, а также программное обеспечение.

С помощью устанавливаемого оптико-электронного оборудования имеется возможность обнаруживать в любое время суток даже самые малоразмерные цели. Это позволяет эффективно наводить на противника боевые самолеты и вертолеты, ствольную и реактивную артиллерию, ракетные комплексы.

В то же время, благодаря имеющимся на борту высокоточным средствам поражения, беспилотник может самостоятельно атаковать огневые точки, такие как позиции противотанковых средств, автотранспорт различного назначения, легкие бронированные машины, а также наносить различные повреждения даже основным боевым танкам. Последние, в случае удачного попадания, могут лишиться возможности двигаться, осуществлять прицеливание и вести огонь из основного и вспомогательного вооружения.

Судя по материалам, приходящим из районов, где проводится спецоперация, боевики-нацисты стараются занимать позиции на крышах жилых домов, медицинских и детских учреждений, прячут во дворах бронированную технику и артиллерию.

Поэтому, по мнению военных экспертов, применение БПЛА с их компактными боеприпасами считается наиболее оптимальным, так как не влечет серьезного ущерба гражданским сооружениям.

Алексей Моисеев