Песков: речь об отправке в Донбасс добровольцев из РФ не идет

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что в вопросе привлечения добровольцев на помощь Донбассу речь о россиянах не идет.

В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, распространяется ли одобрение главы государства на привлечение зарубежных добровольцев к военной помощи Донбассу на добровольцев из России. "Сергей Кужугетович (Шойгу, - "ИФ") в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии, соответственно, речи о наших согражданах не шло", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли, что это и не планируется, он добавил: "По крайней мере, это никак не звучало, мне неизвестно об этом ничего".

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу президент РФ Владимир Путин одобрил идею привлечения иностранных добровольцев для помощи Донбассу.

У Пескова также уточнили, какова цель этого решения и прослеживается ли в нем идея укрепления армии ЛНР и ДНР.

"В целом, поток добровольцев есть. У нас есть наемники, огромное количество платных наемников, которые приезжают на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от добровольцев, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является фактически национально-освободительной борьбой", - сказал представитель Кремля.