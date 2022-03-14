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Интерфакс-АВН

"Швабе" развивает практику целевой подготовки специалистов в ведущих вузах страны

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Тестирование тепловизионных комплексов Красногорского завода им. С.А. Зверева
Тестирование тепловизионных комплексов Красногорского завода им. С.А. Зверева.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Швабе"

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Представители Красногорского завода имени Зверева (КМЗ) представили наработки об адаптации сотрудников оптической промышленности к новым условиям в рамках работы 54-й Московской международной выставки "Образование и карьера" сообщает пресс-служба холдинга "Швабе" в состав которого входит предприятие.

"Сегодня, наряду с востребованными специальностями, существует и ряд остродефицитных - как в науке, так и в производстве. Во многом они обеспечиваются благодаря реализации профориентационных и целевых программ", - отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, КМЗ "как промышленный объект и как ответственный работодатель всегда заинтересован в усилении кадрового потенциала и нашего HR-бренда в целях будущего развития отрасли".

КМЗ, сказано в сообщении, является одним из лидеров по числу заключенных договоров о целевом обучении. Сегодня завод уделяет большое внимание наставничеству, когда за каждым молодым специалистом на срок до полутора лет закрепляется эксперт-наставник из числа наиболее опытных и высококвалифицированных работников.

В этом направлении КМЗ сотрудничает с МГТУ им. Н.Э.Баумана, Национальным исследовательским университетом "Московский институт электронной техники" (МИЭТ), Московским государственным технологическим университетом "СТАНКИН" и другими ведущими вузами России.

"Сегодня структуру "Швабе", включая КМЗ, составляют свыше 18 000 сотрудников, 35% которых - специалисты моложе 35 лет", - сказано в пресс-релизе.

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Страны
Россия
Компании
КМЗ
КМЗ Зверева
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