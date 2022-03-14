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Известия.ru

В Кремле прояснили предложение об отправке добровольцев на Украину

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 марта прокомментировал согласие президента РФ Владимира Путина по привлечению добровольцев для помощи России в проведении спецоперации по защите Донбасса.


Песков отметил, что речь шла о добровольцах с Ближнего Востока.

«[Министр обороны РФ Сергей] Шойгу в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии, соответственно, речи о наших согражданах не шло», — сказал он.

Представитель Кремля вместе с тем отметил, что ему неизвестно, обсуждало ли этот вопрос Минобороны РФ с лидерами стран Ближнего Востока. Однако, как подчеркнул Песков, ведомство имеет сеть подразделений, которые контактируют с местным населением в Сирии и ряде других стран.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что Кремлю известно о том, что на Украину приезжает большое количество платных наемников для участия в боевых действиях против российских военных.

Ранее в этот день Шойгу в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил, что из стран Ближнего Востока более 16 тыс. добровольцев готовы приехать для помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Путин, в свою очередь, отметил, что добровольцам необходимо помочь добраться в зону боевых действий.


В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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