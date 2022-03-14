Японские ВМС пополнились головной НАПЛ нового поколения Taigei SS 513

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Японские Военно-морские силы пополнились головной неатомной подводной лодкой нового поколения Taigei SS 513 проекта 29SS. Торжественная церемония передачи субмарины прошла на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Кобе, где подлодка и была построена.

Головная субмарина была заложена 16 марта 2018 года, спущена на воду 14 октября 2020 и вышла на испытания в начале августа 2021 года. После ввода в строй она стала 22-й подводной лодкой в составе морских сил самообороны Японии, всего планируется ввод в строй 7 НАПЛ этого класса.

НАПЛ "Тайгэй" (JS Taigei - "Большой кит") SS 513 является головной подводной лодкой следующего поколения, которое приходит на смену подлодкам класса "Сорю" (Soryu). Новая субмарина сохранила общую форму корпуса подлодок Soryu, но имеет ряд конструктивных изменений. У НАПЛ Taigei существенно уменьшена рубка для снижения гидродинамического сопротивления и улучшения шумовых характеристик. Кроме того, значительные изменения претерпели "внутренности" подлодки.

Сообщается, что на субмарине установлена улучшенная система шноркелей в целях снижения сигнатуры, ГАС нового поколения, используются новые звукопоглощающие материалы для снижения заметности субмарины. Основное отличие от предыдущего поколения "Сорю" - отказ от двигателя Стирлинга. Вместо него установлены новые литий-ионные аккумуляторы.

Стандартное водоизмещение - около 3 тысяч тонн, длина корпуса – 84 метра, ширина – 9,1 метра. Экипаж – 70 человек. Подлодка оборудована шестью 533-мм торпедными аппаратами под торпеды "Тип-89". Также в арсенал входят ПКР "Гарпун".