Песков: Усиление западной границы РФ не означает ее закрытия

Планы по усилению западных рубежей России не предполагают закрытия границы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу, 11 марта, на заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин согласился с мнением министра обороны Сергея Шойгу о необходимости усиления западной границы государства с учетом действий стран НАТО.

"Усиление западных рубежей не связано с закрытием границы", заверил Дмитрий Песков. Он пояснил, что на фоне специальной военной операции на Украине НАТО и отдельные западные страны наращивают вблизи российских границ силовой потенциал. "Это требует от нас действий", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что министр обороны подготовит для президента доклад с оценкой ситуации, после рассмотрения документа "будут даны поручения". "Но, еще раз повторяю, это не связано с закрытием границы", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Валентина Егорова