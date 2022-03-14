Войти
Российская газета

Песков: Усиление западной границы РФ не означает ее закрытия

320
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Планы по усилению западных рубежей России не предполагают закрытия границы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу, 11 марта, на заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин согласился с мнением министра обороны Сергея Шойгу о необходимости усиления западной границы государства с учетом действий стран НАТО.

"Усиление западных рубежей не связано с закрытием границы", заверил Дмитрий Песков. Он пояснил, что на фоне специальной военной операции на Украине НАТО и отдельные западные страны наращивают вблизи российских границ силовой потенциал. "Это требует от нас действий", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что министр обороны подготовит для президента доклад с оценкой ситуации, после рассмотрения документа "будут даны поручения". "Но, еще раз повторяю, это не связано с закрытием границы", - подчеркнул Дмитрий Песков.


Валентина Егорова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
29.12.2021
Узоры «Калейдоскопа»
03.05.2021
NV.ua (Украина): глазами Кремля. Курт Волкер откровенно о том, чего добился Путин, пока делал вид, что отводит войска от границы с Украиной
03.12.2020
"Россия останется главной угрозой": НАТО обратилось к союзникам
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
08.12.2014
Ставка на сдерживание
13.08.2014
«Летающее крыло» стратегического баланса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно