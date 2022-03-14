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Российская газета

Украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" разбился в столице Хорватии

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Источник изображения: VargaA / wikimedia.org

"Заблудившийся" беспилотник ВВС Украины Ту-141 "Стриж" упал в Хорватии.

Украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" наделал шуму в Хорватии. Утром столица страны Загреб была разбужена громким взрывом. Некоторые очевидцы утверждали, что видели падающий самолет, а также парашюты. Позже была обнаружена воронка с обломками неизвестного летательного аппарата.

Эксперты американского ресурса The Drive по фото идентифицировали его как советский беспилотник с турбореактивным двигателем Ту-141 "Стриж". Установить модель помогло одно из крыльев, оставшееся практически неповрежденным. Известно, что Украина единственным оператором этого БПЛА на сегодняшний день остается Украина.

Вероятно, "Стриж" был серьезно неисправен и пересек всю территорию Венгрии или других соседних стран и попал в Хорватию из Украины, полагает автор статьи. Прямой перелет от границы Украины до Загреба составляет почти 560 километров.

"Это поднимает серьезные вопросы о готовности противовоздушной обороны стран НАТО, над которыми пролетал Ту-141, если это действительно так", - отмечает журналист.

Ту-141 - это интересный образец советской техники, который Украина модернизировала. Он больше похож на крылатую ракету, чем на современный беспилотник. Аппарат запускается с прицепа и летит по заданному курсу, собирая различные разведывательные данные, а затем приземляется с помощью парашютной системы. После чего можно использовать снова.



Олег Корякин

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Страны
Венгрия
США
Украина
Хорватия
Проекты
NATO
БПЛА
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