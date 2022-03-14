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Российская газета

Путин рассмотрит план усиления западных границ России

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Источник изображения: rg.ru

Генштаб подготовил план по усилению западных рубежей России, по перемещению боевых частей для их защиты. Верховный главнокомандующий предложил обсудить эту тему отдельно и принять решение. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.


По словам Владимира Путина, усиление западных границ России в связи с предпринимаемыми в этом направлении странами НАТО действиями требует отдельного рассмотрения. Президент попросил министра обороны подготовить отдельный доклад. "По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение", - подчеркнул он.

Генеральный штаб рассмотрел все те меры, которые предпринимает Запад по усилению своих сил у западных границ России. "Идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений, они размещают, причем это происходит на фоне того, что им абсолютно ничего в данном случае не угрожает, - заметил Сергей Шойгу. "Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена", - сказал он.

"Исходя из этого, Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ", - объявил Шойгу и попросил обсудить это на ближайшем Совете Безопасности либо доложить предложения в другом формате.


Кира Латухина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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