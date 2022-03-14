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Российская газета

Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану

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Источник изображения: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Спецоперация по защите Донбасса идет по плану, доложил президенту на совещании с постоянными членами Совбеза министр обороны Сергей Шойгу.

"У нас все идет по плану, здесь мы докладываем об этом вам на неделе каждый день", - заявил он. Он попросил обсудить и поддержать три вопроса. Первый - приезд иностранных добровольцев для защиты Донбасса, второй - передачу трофейных украинских вооружений ополчению ЛНР и ДНР и третий - план усиления западных рубежей России, включающий перемещение туда боевых частей.

Владимир Путин поддержал первые два вопроса, а по третьему попросил доложить отдельно - разработанный Генштабом план почти готов.

Кира Латухина


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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
14.03.2022 06:13
Забористый у него значит план
-1
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