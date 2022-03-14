Путин поддержал предложение Шойгу передать Донбассу трофейное оружие

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент Владимир Путин поддержал предложение министра обороны передать ополченцам ЛНР и ДНР трофейное украинское оружие.

"Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, - конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, - пожалуйста, я готов", - заверил Владимир Путин.

Сергей Шойгу отметил "абсолютно бесконтрольные поставки вооружения" на Украину со всех сторон. "По-моему, уже там никто не считает, кому, куда, сколько распределяется", - заметил он. "У нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы", - сказал министр.

Кроме этого, Шойгу предложил передать милиции Луганской и Донецкой республик большое количество украинского оружия, которое скопилось за это время. "Танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого много комплексов Javelin и Stinger", - перечислил он. Тогда ополченцы смогут эффективнее осуществлять оборону своих республик.

Кира Латухина