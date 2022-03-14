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Российская газета

Путин поддержал предложение Шойгу передать Донбассу трофейное оружие

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Источник изображения: rg.ru

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент Владимир Путин поддержал предложение министра обороны передать ополченцам ЛНР и ДНР трофейное украинское оружие.


"Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, - конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, - пожалуйста, я готов", - заверил Владимир Путин.

Сергей Шойгу отметил "абсолютно бесконтрольные поставки вооружения" на Украину со всех сторон. "По-моему, уже там никто не считает, кому, куда, сколько распределяется", - заметил он. "У нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы", - сказал министр.

Кроме этого, Шойгу предложил передать милиции Луганской и Донецкой республик большое количество украинского оружия, которое скопилось за это время. "Танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого много комплексов Javelin и Stinger", - перечислил он. Тогда ополченцы смогут эффективнее осуществлять оборону своих республик.


Кира Латухина

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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