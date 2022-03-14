Путин поручил помочь добровольцам отправиться в зону боев для защиты Донбасса

Желающим добровольно приехать и помочь жителям Донбасса нужно оказать содействие, чтобы они могли попасть в зону боевых действий. Об этом заявил президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, поддержав предложение министра обороны, который рассказал о множестве таких обращений из-за рубежа.

"Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, - мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - сказал Владимир Путин.

Сергей Шойгу доложил, что поступает огромное количество заявок от добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики, "чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении". Больше всего из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч заявок. "И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация - прим. "РГ") в самое сложное время, в последние десять лет", - подчеркнул министр.

Кира Латухина