В Приморье боевые пловцы уничтожили «диверсантов»

Боевые пловцы Тихоокеанского флота (ТОФ) и экипаж вертолета Ка-27ПС провели учения по поиску и нейтрализации условных диверсантов в Приморском крае.

Об этом, сообщает пресс-служба ТОФ.

Учение по охране и обороне прошло на одном из пунктов базирования ТОФ.

«По замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа условного противника произвела высадку в прибрежной морской зоне с целью проведения диверсии на военном объекте флота», - говорится в сообщении.

В район высадки условных диверсантов отправили вертолет Ка-27ПС с поисковой группой по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС). Противодиверсионный катер типа «Грачонок» направился туда же с воды.

Вместе боевые пловцы и экипаж вертолета обнаружили условного противника. Бойцы спецподразделения ПДСС в ходе учебного боя сумели добраться до него, заблокировать и нейтрализовать.