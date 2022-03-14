В МО сообщили о выводе из строя аэродромов в Луцке и Ивано-Франковске

Военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске выведены из строя. Об этом в пятницу, 11 марта, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — заявил он.

Конашенков отметил, что всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины.

В тот же день генерал-майор рассказал, что группировкой войск Донецкой Народной Республики (ДНР) освобожден город Волноваха. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что более 80 населенных пунктов находятся под контролем военных ДНР. Он подчеркнул, что освобождение Волновахи — это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем.

Днем ранее войска ДНР взяли под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. Кроме того, были взяты под контроль кварталы Азовский, Найденовка, Ляпино и Виноградарь.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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