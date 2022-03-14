На киргизско-таджикской границе вновь стреляли

На киргизско-таджикской границе произошла очередная перестрелка пограничников, сообщает в пятницу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

«На киргизско-таджикском участке государственной границы произошла очередная перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана», - сообщили в Погранслужбе.

По ее данным, на участке автодороги Баткен-Исфана в местности Эки-Таш Баткенского района пограничный наряд Таджикистана начал закидывать камнями проезжавшие по трассе автомобили. Требования пограничного наряда ПС ГКНБ Киргизии таджикские пограничники проигнорировали. Киргизские пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить неправомерные действия таджикских военнослужащих.

«Другой пограничный наряд Таджикистана, который нес службу в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились киргизские пограничники. Началась перестрелка, которая длилась около 20 минут и завершилась в 03:10. Пострадавших и раненных с киргизской стороны нет», - отметили в Погранслужбе.

В целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта пограничные представители Киргизстана и Таджикистана провели телефонные переговоры, а затем встречу на месте инцидента, сообщает Интерфакс.