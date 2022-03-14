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Военно-промышленный курьер

Кибератаки на Россию идут из США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Иностранные хакеры, преимущественно с территории Соединенных Штатов, взламывают компьютеры в Китае, а затем через них атакуют Россию, Украину и Белоруссию.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные государственного чрезвычайного центра по мониторингу интернета (CNCERT/CC) Китая.

«С конца февраля интернет-пространство Китая подвергается непрерывным кибератакам из-за рубежа. Иностранные организации посредством атак устанавливали контроль над компьютерами на территории КНР, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию», — говорится в сообщении ведомства.

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Страны
Белоруссия
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
ИТ
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