Великобритания оценивает возможность поставки Украине ЗРК ближнего действия STARStreak

ЦАМТО, 11 марта. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 9 марта сообщил парламенту, что Лондон решил изучить возможность передачи Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия STARStreak.

По его словам, система была запрошена Киевом и формально является оборонительным оружием, которое позволит ВС Украины "лучше защищать свое воздушное пространство".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, Б.Уоллес отметил, что международное сообщество передало Украине более 900 ПЗРК и тысячи противотанковых управляемых ракет, но "этот потенциал требуется усилить". Для применения ЗРК STARStreak украинским военнослужащим потребуется пройти обучение.

Министр также проинформировал парламент о поставках легких противотанковых комплексов NLAW на Украину, подтвердив передачу на текущий момент 3615 единиц и намерение поставить дополнительные партии. Также было заявлено о поставке "в ближайшее время" небольшой партии противотанковых комплексов "Джавелин". Первоначально, в январе 2022 года, Б.Уоллес объявил в парламенте о намерении поставить Украине 2000 комплексов NLAW, стрелкового оружия и боеприпасов.

В своем последнем выступлении в парламенте Б.Уоллес также заявил, что Великобритания увеличит поставки продовольственных пайков, медицинского оборудования и другой нелетальной военной помощи Украине. 17 января он сообщил парламенту, что помимо летального оружия Великобритания поставит бронежилеты, каски, ботинки, наушники, пайки, дальномеры и средства связи.

Как сообщал ЦАМТО, ЗРК ближнего действия STARStreak состоят на вооружении ВС Великобритании с 1997 года, экспортировались в несколько стран, включая Таиланд, Малайзию и Индонезию.

Разработанная компанией Thales 14-кг ракета STARStreak оснащена твердотопливным стартовым ускорителем, двухступенчатым маршевым твердотопливным двигателем и оригинальной БЧ с тремя стреловидными поражающими элементами индивидуального наведения с собственной осколочно-фугасной боевой частью. Ракета способна развивать скорость до 3М, поражать цели на дальностях 1,5-7 км и высотах до 5 км. Наведение осуществляется по лазерному лучу, что осложняет применение средств противодействия.

В базовой версии для пуска ЗУР применяется легкая пусковая установка LML (Lightweight Multiple Launcher) с тремя ракетами, каждая из которых размещается в герметичном транспортно-пусковом контейнере. Усовершенствованная ПУ LML-NG размещается на поворотном станке, оснащается блоком прицеливания и двумя ракетами в ТПК.