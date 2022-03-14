Российский беспилотник уничтожил опорный пункт националистов на Украине

Российский ударный беспилотник «Форпост» уничтожил опорный пункт националистов на Украине высокоточным боеприпасом. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщили в Минобороны РФ.

«Ударный БпЛА поразил цель с высоты около 4 тыс. м высокоточным боеприпасом. Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день группировкой войск Донецкой Народной Республики (ДНР) был освобожден город Волноваха. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины.

Днем ранее Конашенков рассказал, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были уничтожены один самолет, три беспилотника и одна тактическая ракета ВВС Украины.

4 марта Вооруженные силы России при помощи беспилотника «Иноходец» уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» на территории ДНР.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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