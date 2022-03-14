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Американских военных лишили гиперзвуковых ракет

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Источник изображения: warspot.ru

Военно-воздушные силы США лишили гиперзвуковых ракет AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) в 2022 году. К этому приведет сокращение бюджета, пишет Breaking Defence.

Конгресс США утвердил законопроект о финансировании деятельности федерального правительства на 2022 финансовый год. Новый бюджет подразумевает сокращение расходов на программу разработки гиперзвуковых ракет для ВВС вдвое.

ВВС США запросили около 161 миллиона долларов на покупку 12 ракет AGM-183A у компании Lockheed Martin, однако не смогут их приобрести — законопроект предусматривает выделение около 80 миллионов долларов. В пояснении к документу сокращение финансирования объяснили задержками в тестировании ARRW. Выделенные средства направят на расширение программы испытаний гиперзвуковых ракет.

Сенат еще не утвердил новый проект закона. В публикации отмечают, что документ стал результатом обширных консультаций, поэтому его могут утвердить без изменений.

В декабре 2021 года испытания AGM-183A завершились неудачей. Последовательность стартовых операций прервалась до отделения боеприпаса от бомбардировщика B-52H.

В ходе тестов в июле 2021-го у прототипа ARRW не заработал двигатель. Испытания проходили у побережья Калифорнии. Ранее в том же месяце Военно-воздушные силы США испытали прототип осколочно-фугасной боеголовки ракеты AGM-183A ARRW.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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