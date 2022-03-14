Начались занятия на новом мобильном тренировочном комплексе горных подразделений в Карачаево-Черкесии

ЦАМТО, 11 марта. Военнослужащие горных подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО в Карачаево-Черкесии провели тренировку на недавно поступившем новом мобильном тренировочном комплексе для подразделений данного типа.

В ходе тренировки военнослужащие отработали нормативы по вязке узлов, надеванию и блокировке индивидуальной страховочной системы, маркировке веревки, практическому подъему и спуску по закрепленной веревке. Все элементы выполнялись в экипировке и со штатным оружием.

Также специалистами горных подразделений совершенствовались навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с использованием альпинистского снаряжения.

Тренировку по горной подготовке осуществили более 500 военнослужащих общевойсковой армии ЮВО.

Справочно:

Мобильный комплекс предназначен для формирования навыков передвижения по труднопроходимой местности, выработки различных приемов и способов преодоления естественных и искусственных препятствий.

Также комплекс способствует развитию моральной и психофизической устойчивости при преодолении труднодоступных участков местности, силы, ловкости и координации.

На горном комплексе могут заниматься одновременно до 25 человек.

Его уникальность заключается в том, что он в кратчайшие сроки может быть развернут в местах подготовки специалистов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.