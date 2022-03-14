Войти
ЦАМТО

Начались занятия на новом мобильном тренировочном комплексе горных подразделений в Карачаево-Черкесии

337
0
0
Горные стрелки
Горные стрелки.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 11 марта. Военнослужащие горных подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО в Карачаево-Черкесии провели тренировку на недавно поступившем новом мобильном тренировочном комплексе для подразделений данного типа.

В ходе тренировки военнослужащие отработали нормативы по вязке узлов, надеванию и блокировке индивидуальной страховочной системы, маркировке веревки, практическому подъему и спуску по закрепленной веревке. Все элементы выполнялись в экипировке и со штатным оружием.

Также специалистами горных подразделений совершенствовались навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с использованием альпинистского снаряжения.

Тренировку по горной подготовке осуществили более 500 военнослужащих общевойсковой армии ЮВО.

Справочно:

Мобильный комплекс предназначен для формирования навыков передвижения по труднопроходимой местности, выработки различных приемов и способов преодоления естественных и искусственных препятствий.

Также комплекс способствует развитию моральной и психофизической устойчивости при преодолении труднодоступных участков местности, силы, ловкости и координации.

На горном комплексе могут заниматься одновременно до 25 человек.

Его уникальность заключается в том, что он в кратчайшие сроки может быть развернут в местах подготовки специалистов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
04.08.2015
Шойгу опасается нового срыва оборонзаказа по ВМФ
14.05.2014
Оружие асимметричного ответа
08.01.2013
Восточный округ получил 300 единиц новой автотехники
08.07.2011
На «ВТТВ-Омск-2011» состоялся демонстрационный показ военной техники УВЗ
14.07.2008
Все флаги в гости к нам!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно