Морские силы самообороны Японии приняли головную НАПЛ класса "Тайгей"

ЦАМТО, 11 марта. Морские силы самообороны Японии 9 марта на предприятии судостроительной компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Кобе приняли головную неатомную подводную лодку класса "Тайгей".

SS-513 "Тайгей" была спущена на воду в октябре 2020 года. Длина НАПЛ составляет 84,5 м, ширина – 9,1 м, осадка – около 8,5 м, стандартное водоизмещение – около 3000 т.

Подлодка оснащена литий-ионными аккумуляторами вместо свинцово-кислотных, как и две последние из 12 НАПЛ класса "Сорю" (SS-511 и SS-512), что позволит более длительное время оставаться под водой. В конструкции использованы новые звукопоглощающие материалы, установлена система противодействия торпедам для повышения живучести. НАПЛ "Тайгей" оснащена двумя дизельными двигателями Kawasaki мощностью 6000 л.с., максимальная скорость – до 20 узлов.

Шесть 533-мм торпедных аппаратов, как ожидается, позволят применять новый вариант тяжелой торпеды "Тип-18" в дополнение к "Тип-89".

НАПЛ отличается уменьшенной электромагнитной и акустической сигнатурой и будет оснащена новой системой боевого управления (CMS), возможности которой Морские силы самообороны Японии не разглашают.

Как сообщал ЦАМТО, летом 2019 года японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) приступила к строительству головной НАПЛ нового класса (29SS), SS-513 "Тайгей". Спуск подлодки на воду состоялся 14 октября 2020 года. Как предполагается, "Тайгей" будет использоваться в качестве испытательной подводной лодки новой серии.

Вторая подлодка серии SS-514 "Хакугей" строится на верфи компании Kawasaki Heavy Industries (KHI). Эта НАПЛ была спущена на воду 14 октября 2021 года.

На данный момент Япония является единственной страной, установившей литий-ионные батареи на НАПЛ. Ожидается, что Республика Корея станет следующей страной, которая установит на НАПЛ подобные батареи.

Новые НАПЛ также будут оснащены гидроакустической системой нового поколения, противоторпедной системой, которая была установлена на последних четырех подлодках класса "Сорю" (с 8-й по 12-ю).

В утвержденной правительством 18 декабря 2018 года "Среднесрочной программе обороны" (MTDP), рассчитанной на пять лет, в период 2019-2023 ф.г. запланировано строительство третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой подлодок нового класса. Окончательное решение о количестве НАПЛ данной серии пока не принято. Планируется, что третья подлодка серии, "SS-515", также будет построена MHI, а четвертая, "SS-516", – KHI.

В настоящее время на вооружении Морских сил самообороны Японии состоят 12 2950-тонных ДЭПЛ класса "Сорю" и 12 2750-тонных подлодок класса "Оясио", первая из которых была введена в эксплуатацию в 1998 году.