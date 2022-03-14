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Российская газета

Войска ДНР освободили Волноваху

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Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха.


Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, кроме того военные ДНР взяли под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый гай, тем самым продвинувшись в глубину до 6 километров.

В свою очередь, народная милиция Донецкой республики продолжает сжимать кольцо окружения в Мариуполе. По словам генерала, продвижение военных ДНР с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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