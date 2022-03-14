Войска ДНР освободили Волноваху

Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, кроме того военные ДНР взяли под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый гай, тем самым продвинувшись в глубину до 6 километров.

В свою очередь, народная милиция Донецкой республики продолжает сжимать кольцо окружения в Мариуполе. По словам генерала, продвижение военных ДНР с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.

Александр Степанов