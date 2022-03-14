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ЦАМТО

Медицинский спецназ ЦВО на Урале получил автоперевязочные станции нового поколения

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Автоперевязочная станция АП-3
Автоперевязочная станция АП-3.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 11 марта. Две автоперевязочных станции нового поколения АП-3 получили специалисты медицинского отряда специального назначения (МОСН) военного клинического госпиталя ЦВО в Екатеринбурге.

АП-3 представляет собой контейнер с пневмокаркасными палатками и современным медицинским оборудованием, смонтированный на базе трехосного армейского вездехода КамАЗ. Оборудование АП-3 позволяет развернуть предперевязочное, перевязочное, эвакуационное и агрегатное отделения. АП-3 предназначена для приема и сортировки раненых, проведения мероприятий первой врачебной или медицинско-санитарной помощи раненым и подготовки их к эвакуации. Расчет автоперевязочной состоит из 4 человек: врач, фельдшер, санитар, водитель-электромеханик.

Преимущество АП-3 в сравнении со своей предшественницей автоперевязочной АП-2 заключается в увеличенной проходимости "потока" пострадавших. В новом комплексе улучшена транспортабельность и вместимость, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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