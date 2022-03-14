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Интерфакс-АВН

Американский сенат одобрил бюджет, включающий помощь Украине

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год, включающий военную и гуманитарную помощь Украине, а также выделение денежных средств на продолжающуюся борьбу с пандемией коронавируса.

Нынешний период финансирования деятельности правительства истекает 11 марта.

Пакет финансовых мер объемом $1,5 трлн предусматривает выделение $13,6 млрд на помощь Украине, при этом примерно половина от этой суммы будет направлена на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны, а остальная часть - на оборонные нужды Украины и союзников США на "восточном фланге НАТО".

Законопроект также определяет объемы трат США на оборону и прочие статьи расходов в 2022 финансовом году.

Так, он предусматривает выделение $730 млрд на финансирование необоронных проектов, что на $46 млрд больше, чем в 2021 финансовом году, и является самым высоким показателем за четыре года. На оборонные расходы предусмотрено $782 млрд - на $42 млрд больше, чем годом ранее.

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США
Украина
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