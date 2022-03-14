Войти
ТАСС

Российские военные прибыли на полигон в Таджикистане для участия в учениях

319
0
0
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане.
Источник изображения: "Московский Комсомолец"

Они уже развернули пункты управления, завершили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане совершили марш в 300 км к месту проведения тактических учений - на полигон Харб-Майдон. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения совершили марш из населенных пунктов Душанбе и Бохтар, преодолев общее расстояние более 300 километров. В ходе марша военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что военнослужащие уже развернули пункты управления, завершили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

Тактические учения по уничтожению незаконных вооруженных формирований пройдут с 14 по 18 марта на полигоне Харб-Майдон. В них примут участие более 1 тыс. российских военнослужащих, планируется задействовать свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники с привлечением вертолетов армейской авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.03.2022
Российские военные провели учения с вертолетами в Таджикистане
06.10.2021
Более 2,7 тыс. военных ЦВО примут участие в масштабных учениях ОДКБ в Таджикистане
03.08.2021
Россия увеличила воинский контингент на учениях на границе с Афганистаном
06.02.2019
Деньги на ветер: зачем России новая база в Киргизии
30.08.2016
В Таджикистане прошли тактические учения российских военных
23.08.2016
В Казахстане пройдет заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств СНГ
18.08.2016
Российские артиллеристы уничтожили караван с оружием условных террористов в Таджикистане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно