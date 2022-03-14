Российские военные прибыли на полигон в Таджикистане для участия в учениях

Они уже развернули пункты управления, завершили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане совершили марш в 300 км к месту проведения тактических учений - на полигон Харб-Майдон. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения совершили марш из населенных пунктов Душанбе и Бохтар, преодолев общее расстояние более 300 километров. В ходе марша военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что военнослужащие уже развернули пункты управления, завершили инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

Тактические учения по уничтожению незаконных вооруженных формирований пройдут с 14 по 18 марта на полигоне Харб-Майдон. В них примут участие более 1 тыс. российских военнослужащих, планируется задействовать свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники с привлечением вертолетов армейской авиации.