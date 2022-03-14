Войти
ТАСС

Космонавт назвал Антарктиду полигоном для полетов на другие планеты

306
0
0
Сергей Кудь-Сверчков
Сергей Кудь-Сверчков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Особые условия таких экспедиций позволят осуществить подготовку к дальним полетам в космос, считает Сергей Кудь-Сверчков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Участие космонавтов в экспедициях в Антарктиду поможет им в подготовке к полетам на другие планеты. Это связано с особыми условиями на этой территории, сообщил ТАСС космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Кудь-Сверчков был участником метеоритной экспедиции Уральского федерального университета в Антарктиду, которая состоялась в конце 2021 года.

"Конечно, [хотел бы съездить в метеоритную экспедицию еще раз]. Да, есть определенная польза [экспедиций в Антарктиду] для космонавтов. Антарктида - это совершенно особенное место, возможно, отчасти оно напоминает поверхности других планет, потому что это изоляция, враждебный фактор, холод, труднодоступность, трудности в подготовке к логистике, которые требуют от членов экспедиций особых моральных качеств, технической и физической подготовки. Антарктида - полноценный полигон для подготовки к полетам на другие планеты", - сказал Кудь-Сверчков.

Участники поискового отряда УрФУ вернулись из Антарктиды 4 декабря. Работа проводилась в составе 67-й Российской антарктической экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Лагерь отряда был установлен в районе горного массива Вольтат. Первая в современной российской истории антарктическая метеоритная экспедиция была организована университетом в 2015 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Арктика
Похожие новости
03.01.2022
Правительство США одобрило продление соглашения по использованию МКС до 2030 года - NASA
30.09.2021
Путин раскритиковал выполнение поручений по развитию космической отрасли
16.06.2021
Место встречи Путина и Байдена сфотографировали из космоса
26.10.2020
На космодроме Восточный началась подготовка к запуску ракеты со спутниками OneWeb
05.08.2019
"Роскосмос" отложил запуск метеоспутника "Арктика-М" на два года
25.08.2009
О работе Роскосмоса, предприятий и организаций ракетно-космической промышленности на МАКС-2009
01.02.2008
Россия в 2010 году начнет создание новой космической системы "Арктика"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:38
  • 14
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 14.03 08:38
  • 19573
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану
  • 14.03 01:53
  • 1
В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot
  • 13.03 15:28
  • 9
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 13.03 12:43
  • 2
Рогозин считает нужным запретить органам власти РФ покупать космические снимки за рубежом
  • 13.03 04:29
  • 1
Командование ВСУ начало вооружать солдат советскими пулеметами ДП-27
  • 13.03 04:12
  • 3
Как будет разбита украинская армия
  • 13.03 03:47
  • 1
Военнослужащие ЗВО приступили к прохождению курсов выживания в Нижегородской области
  • 12.03 16:45
  • 3
Госдеп заявляет, что США "не владеют и не управляют" химическими или биологическими лабораториями на Украине
  • 12.03 13:40
  • 111
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.03 12:09
  • 1
Формальный ввод в строй первой очереди Восточного переносится из-за выявленных недостатков
  • 12.03 12:00
  • 2
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 12.03 11:52
  • 1
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
  • 12.03 11:12
  • 1
Лучший украинский танк "Оплот-У" уже никогда не будет выпускаться серийно