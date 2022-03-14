Космонавт назвал Антарктиду полигоном для полетов на другие планеты

Особые условия таких экспедиций позволят осуществить подготовку к дальним полетам в космос, считает Сергей Кудь-Сверчков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Участие космонавтов в экспедициях в Антарктиду поможет им в подготовке к полетам на другие планеты. Это связано с особыми условиями на этой территории, сообщил ТАСС космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Кудь-Сверчков был участником метеоритной экспедиции Уральского федерального университета в Антарктиду, которая состоялась в конце 2021 года.

"Конечно, [хотел бы съездить в метеоритную экспедицию еще раз]. Да, есть определенная польза [экспедиций в Антарктиду] для космонавтов. Антарктида - это совершенно особенное место, возможно, отчасти оно напоминает поверхности других планет, потому что это изоляция, враждебный фактор, холод, труднодоступность, трудности в подготовке к логистике, которые требуют от членов экспедиций особых моральных качеств, технической и физической подготовки. Антарктида - полноценный полигон для подготовки к полетам на другие планеты", - сказал Кудь-Сверчков.

Участники поискового отряда УрФУ вернулись из Антарктиды 4 декабря. Работа проводилась в составе 67-й Российской антарктической экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Лагерь отряда был установлен в районе горного массива Вольтат. Первая в современной российской истории антарктическая метеоритная экспедиция была организована университетом в 2015 году.