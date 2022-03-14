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Ученые заявили об опасности лунного грунта для людей

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Многие проекты лунных станций предусматривают обваловку жилых модулей лунным реголитом, защищающим от радиации
Многие проекты лунных станций предусматривают обваловку жилых модулей лунным реголитом, защищающим от радиации.
Источник изображения: ESA

Ученые Сеченовского университета заявили, что лунный грунт представляет опасность для здоровья человека. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Вместе со специалистами Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова они изучили химический состав грунта из четырех разных областей Луны и сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах. Выяснилось, что в лунном грунте содержатся микроэлементы, которые могут привести к раздражению кожи и дыхательных путей, поражению печени, почек и центральной нервной системы.

Как объяснил доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского университета Иван Иванов, основу лунной почвы составляет реголит, содержащий в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта. При этом пыль может попасть на скафандры и оборудование. В случае длительного контакта эти элементы могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов. Результаты исследования необходимо учитывать при колонизации Луны, резюмировал специалист.

Ранее китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5». По подсчетам исследователей, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нем благодаря солнечному ветру.

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