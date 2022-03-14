Украинские части вернули со складов пулеметы Дегтярева образца 1927 года

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У вооруженных украинских формирований вновь замечены старые советские пулеметы ДП-27. Этот антиквариат был извлечен со складов по причине отсутствия в необходимых количествах современных образцов стрелкового оружия.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", получив после 1991 года в наследство от Советского Союза миллионы стволов, дельцы в погонах поспешили большое количество его, в том числе пулеметов ПК, продать в зарубежные горячие точки.

Уже к концу 2014 года, после активной фазы карательной операции на Донбассе стал ощущаться, как тогда говорили, пулеметный голод. В результате в потрепанные части ВСУ начали поступать ДП-27, станковые пулеметы Максима, заговорили о возвращении в строй и РПД-44.

Выпуск небольшими сериями клонов пулемета Калашникова - КМ-7,62 также не мог решить проблемы. Сложности заключались в неумении изготавливать стволы, поэтому широко использовались советские запасы.

В прошлом году сообщалось, что с зарубежной помощью все же удалось освоить производство недостающих компонентов, но это уже никак не может повлиять на ситуацию. Поэтому командование ВСУ снова вынуждено распечатывать склады, на которых хранятся старые запасы из так не любимого ими советского прошлого.