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ТАСС

На учениях на Сахалине артиллеристы уничтожили "вражеский" командный пункт

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2С5 "Гиацинт"
Боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Учения с привлечением самоходно-артиллерийских установок "Гиацинт" и реактивных систем залпового огня "Град" проходили на Успеновском полигоне

ТАСС, 11 марта. Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине уничтожили командный пункт условного противника, укрывшегося в горной местности, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

На тренировке по стрельбе и управлению огнем расчеты 152-миллиметровых самоходно-артиллерийских установок "Гиацинт" и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" на полигоне Успеновский выполнили маскировку огневых позиций, отработали ведение разведывательно-огневых действий с применением беспилотных летательных аппаратов. Расчеты беспилотников проводили разведку местности в радиусе несколько десятков километров и высоте более 200 метров.

"На основе переданных координат артиллеристы принимали решения для нанесения огневого удара по месту дислокации условного противники и выполняли корректировку огня артиллерийских батарей. Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчетов беспилотных летательных аппаратов вся бронетехника и живая сила условного противника была полностью уничтожена", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что артиллеристы показали высокий уровень полевой выучки и твердые навыки при выполнении своих обязанностей. По итогам боевых стрельб военнослужащие артиллерийских подразделений и расчеты БПЛА были оценены на "хорошо" и "отлично".

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