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Российская газета

Интерпол не будет исключать РФ из организации

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Полицейский
Полицейский.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Россия не будет исключена из Интерпола, сообщили в организации. Но теперь будет изменен порядок рассмотрения запросов от РФ.

"В соответствии с уставными положениями Интерпола организация должна поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и сохранять открытыми каналы коммуникации", - передает ТАСС.

В организации подчеркнули, что мандат Интерпола не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, равно как приостановление членства или исключение страны из организации. При этом Россия лишается возможности напрямую запрашивать страны - участницы.

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Россия
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