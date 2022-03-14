Интерпол не будет исключать РФ из организации

Россия не будет исключена из Интерпола, сообщили в организации. Но теперь будет изменен порядок рассмотрения запросов от РФ.

"В соответствии с уставными положениями Интерпола организация должна поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и сохранять открытыми каналы коммуникации", - передает ТАСС.

В организации подчеркнули, что мандат Интерпола не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, равно как приостановление членства или исключение страны из организации. При этом Россия лишается возможности напрямую запрашивать страны - участницы.