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США объяснили позицию по поставкам ЗРК на Украину

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Доставленные на Украину американские автомобили HMMWV, входившие в состав батареи зенитных ракетных комплексов Stinger вооруженных сил Литвы. Киев, 13.02.2022
Доставленные на Украину американские автомобили HMMWV, входившие в состав батареи зенитных ракетных комплексов Stinger вооруженных сил Литвы. Киев, 13.02.2022.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс объяснил позицию страны по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) на Украину. Его слова передает РИА Новости.

По словам Прайса, американская сторона продолжит поставлять украинским партнерам зенитные системы. Кроме того, в распоряжении ВВС Украины остаются несколько полностью боеготовых эскадрилий.

При этом в Пентагоне заявили, что возможность размещения на Украине комплексов Patriot не обсуждается. Как пояснил представитель ведомства, размещение систем потребовало бы присутствия в стране американских военных для их эксплуатации. «Мы ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут», — заключил он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за время проведения специальной операции на Украине уничтожили 90 процентов украинских ЗРК большой и средней дальности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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