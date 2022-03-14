Лейтенант рассказал о захвате группы националистов в «мешок»

Лейтенант Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Корнеев в четверг, 10 марта, рассказал «Известиям», как проходила операция против националистов на Украине. Со своим отделением он шесть дней оборонял блокпост с моста.

По словам Корнеева, их задачей было не подпустить противника к стратегически важному объекту. При этом связи с командованием и остальными солдатами у офицеров не было всё это время.

Вместе со старшим лейтенантом Алексеем Акимовым Корнеев командовал мотострелковым подразделением, которое сутки сдерживало оборонительный рубеж. Как отмечает военный, противник применил в бою средства радиоэлектронного подавления линий связи. Чтобы управление подразделением не сорвалось, командиры решили отвести войска к району сосредоточения основных сил бригады. Это позволило им заманить противника в «мешок».

«Мы вдвоем со старшим лейтенантом Акимовым территорию вокруг нас знали, дороги знали — где стоит засада, где находится противник, с каких сторон. Приняли решение, как отходить, по каким дорогам. Знали, что в трех километрах стоял еще один блокпост с моими парнями. Я знал, что старший офицер оттуда попал в плен. Соответственно я не знал, остались ли там люди или нет. А если остались и мы уедем, то парни останутся одни и не известно, что с ними станет. Мы решили, как отходить, и однозначно решили узнать, там парни или нет, чтобы забрать их», — рассказывает Корнеев.

По его словам, солдаты действительно ожидали приезда командования. Вместе с ними Корнеев и Акимов выдвинулись обратно к остальным.

«На пути обратно попали в засаду жесткую. Оказались в окружении противников. Впереди ехал КамАЗ — его подорвали, и он заблокировал нам путь. Я скомандовал: всем занять оборону и отстреливаться, держать позицию. Где-то в течение часа мы отстреливались. Дали отпор противнику», — делится лейтенант.

Продвигаясь по направлению к своим солдатам, группа завела последовавших за ней националистов в окружение. По информации Корнеева, были уничтожены примерно 50 националистов и тир единицы боевой техники.

Корнеев и Акимов были представлены к наградам. Сейчас они разделены: каждый выполняет свои задачи.

«Приятно конечно, отрадно... Родные позвонили в первую очередь, поздравили. Приятно это слышать. Но награда — это всего лишь награда. Главное, что мы все живы, здоровы и дальше в таком духе будем продолжать», — подытожил лейтенант.

Ранее, 10 марта, жена офицера капитана Дмитрия Почесного Тамара узнала о подвиге своего супруга во время специальной военной операции на Украине из СМИ, так как связи с мужем не было. По словам женщины, супругу удалось выйти с ней на связь через два дня. Дмитрий пообещал, что обязательно вернется домой.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что в ходе спецоперации российские офицеры капитан Дмитрий Почесный и старший лейтенант Станислав Ким проявили себя с лучшей стороны. Они выдвигались в заданный район в составе колонны батальонной тактической группы танкового полка.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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