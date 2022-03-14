На российских медиков совершили нападения украинские националисты и наемники

Пятнадцатый день специальной военной операции прошел опять под девизом "давайте договариваться". Причем договориться пытаются только наши военные, хотя на кону жизни украинцев.

"Российская Федерация исключительно в гуманных целях выступила с очередной инициативой к "официальному Киеву" по открытию 10 гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя - в том числе по одному гуманитарному коридору из каждого города в Россию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову и Румынию", - сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Но все предложенные маршруты для эвакуации на территорию РФ были категорически отвергнуты. Согласованы же только 3 маршрута: один на киевском направлении на юг, а также из Сум в Полтаву и из Мариуполя в Запорожье.

В итоге российские военные согласились и на те 3 маршрута, согласованных в Киеве. Но процесс эвакуации все равно массово не пошел. И если националистам нужен живой щит, поэтому они не выпускают народ, то местные украинские чиновники попросту боятся идти наперекор желаниям радикалов.

В то же время войска Донецкой и Луганской народных республик продолжают отвоевывать территории, которые в 2014 году занял киевский режим.

Группировка ДНР, продолжая наступательные действия, взяла вчера под контроль населенные пункты Ближнее, Тавла, Марьяновка, Лазаревка, Лесное. Продвижение составило 4 километра.

Вооруженные силы России продвинулись на глубину 10 километров и взяли под контроль населенные пункты Степное, Крапивницкое, Малый Кременьчик, Новопетриковка и Ялынское.

Продолжилась и операция по освобождению Мариуполя от националистов. "Подразделения Народной милиции ДНР на востоке города взяли под контроль кварталы Азовский, Найденовка, Ляпино, Виноградарь и вышли к заводу "Азовсталь". С северного направления войска ДНР продвинулись внутрь Мариуполя на 1 километр. В западной части города освобожден микрорайон Западный, - сообщили в Минобороны России.

На вчерашнем вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков детально остановился на информационной провокации с якобы нанесением российской авиацией удара по мариупольской больнице N 3.

"Прежде всего отмечу, что Минобороны России вчера объявило "режим тишины" для безопасной эвакуации мирных жителей города. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла. Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений, что якобы имевший место "авиаудар" - полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории", - отметил Конашенков.

На российских медиков совершают нападения не только украинские националисты, но и прибывшие из США, Великобритании и Европы наемники

Отмечается, что все лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу N 3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля. Весь персонал и пациенты разогнаны националистами. "Здание больницы из-за выгодного тактического расположения - близко к центру города - переоборудовано в опорный пункт нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ). Об этом массово сообщают жители города, перебравшиеся как в подконтрольный Киев, так и в контролируемые ДНР районы", - пояснил российский генерал.

По данным российских военных, фотоснимки территории больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей - заглубленного подземного и еще одного небольшой мощности, направленного в корпус больницы. "Характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, для которой и делалась эта постановка. Но не экспертов. Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания. Подчеркну, что все эти и другие военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе карателями", - подчеркнул генерал Конашенков.

"Мы неоднократно предупреждали, что по мере сжатия кольца количество провокаций нацистов будет нарастать. Бежать им оттуда уже некуда. Именно эти нацисты батальона "Азов" 8 лет осознанно и с особой жестокостью уничтожали мирное население в Донецкой и Луганской республиках", - указал представитель Минобороны России.

Вчера стало известно, что на Украине стали фиксировать случаи нападения со стороны прибывших из-за рубежа наемников. Причем жертвами их становятся не наши военнослужащие, а медицинские сотрудники. По словам генерала Конашенкова, на российских медиков и на медицинские спецавтомобили совершают нападения не только украинские националисты, но и прибывшие из США, Великобритании и некоторых стран Европы наемники. В последние дни, отметил российский генерал, такие нападения участились. "Медицинский транспорт с нанесенной символикой - красным крестом - атакуется намеренно из засад. При этом снайперский огонь ведется с больших дистанций. Стреляют по медикам, эвакуирующим в районах боевых действий раненых российских военнослужащих", - рассказал генерал Конашенков.

Он добавил, что нападают и на медиков, оказывающих помощь местным жителям.

Всё это, по словам Игоря Конашенкова, только еще раз "подтверждает нацистскую сущность киевского режима, который публично призывает к убийствам любых русских без исключения - в нарушение международного гуманитарного права".

Генерал предупредил о том, что ждет наемников. "Самое лучшее - это привлечение к уголовной ответственности", - отметил он.

Иван Петров