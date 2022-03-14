Информационная подготовка опасной провокации на Украине становится очевидной

Замгоссекретаря Виктория Нуланд признала: США есть что скрывать в биолабораториях на Украине. Впрочем, у США уже есть опыт подготовки провокаций с химоружием в Сирии (фото справа).

Вскрытые Минобороны России факты секретных работ биологических лабораторий Пентагона на Украине вызвали явную нервозность в Вашингтоне и серию противоречащих друг другу заявлений американских чиновников. Стремясь уйти от крайне неудобной для себя информационной повестки, чреватой международным расследованием истинных целей военно-биологических программ США на Украине, Белый дом пошел по избитому пропагандистскому пути - подмены понятий.

И не нашел ничего лучше, чем обвинить Россию в подготовке к применению химического или биологического оружия в Незалежной. Печальный опыт Сирии, где подобные провокации с целью дискредитации официального Дамаска и его союзников ранее уже практиковались западными спецслужбами при мощной информационной поддержке англосаксонских СМИ, заставляет со всей серьезностью отнестись к возможности скорого появления "Белых украинских касок".

О том, что сирийский сценарий, во время которого контролируемая заокеанскими разведками неправительственная организация "Белые каски" неоднократно была уличена в организации постановочных химических атак, может быть реализован на территории Украины, говорит сразу несколько фактов. Факт первый - пробный зондаж от пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в соцсетях написала, что США "должны следить за возможностью того, что Россия применит химическое или биологическое оружие на Украине или осуществит операцию под чужим флагом по его применению". По утверждению американки, Россия якобы прибегала к "использованию химического оружия" и "обвиняет Запад в тех нарушениях, которые сама допускает". Другими словами, Белый дом всерьез приступил к подготовке западного общественного мнения к "правильному" восприятию грядущих "злодеяний Москвы" на Украине с дальнейшей демонизацией нашей страны в глазах обывателей по отработанной сирийской кальке.

Факт второй - начавшаяся как по щелчку пальцев в западных СМИ соответствующая информационная кампания. Так, британская газета The Telegraph в среду вечером опубликовала статью с леденящими душу прогнозами неназванных западных аналитиков и официальных лиц. Их главный тезис - Москва начала подготовку приказа об "использовании химического оружия в самой смертоносной операции под чужим флагом за все время". Не отстает от нее и The Guardian, которая вынесла в заголовок очередную страшилку: "Британия и США опасаются, что Россия готовит почву для применения химического оружия". Подобные бездоказательные утверждения с "фирменными" ссылками на анонимные (и априори непроверяемые) источники оказались немедленно подхвачены англо-американскими и европейскими мейнстим медиа. Те даже не задаются вопросом, зачем в военном и всех других измерениях это могло быть нужно Москве.

Наконец, факт третий и наиболее тревожный - прозвучавшее 9 марта заявление Министерства обороны России с указанием конкретных фактов подготовки "химической" провокации на Украине . По данным наших военных, в район населенного пункта Золочев к северо-западу от Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака, а местных жителей инструктируют о правилах поведения при химической атаке.

В МИД Китая заявили, что США должны "раскрыть данные о биологической деятельности" своих трех десятков военных лабораторий на Украине

Стоит ли говорить, что в случае использования отравляющих веществ в густонаселенных районах потенциальное число жертв будет огромно. А ответственность за гуманитарную катастрофу коллективный Запад немедленно спишет на Россию. Тем самым в льющемся на западную аудиторию информационном потоке будет перебита тема тщательно скрываемых от международной общественности работ биолабораторий США на Украине.

Нервозность и переполох в Вашингтоне понять можно - вскрывшиеся факты вызывают все большую озабоченность в мире. Так, в МИД Китая заявили, что США должны "раскрыть данные о биологической деятельности" своих трех десятков военных лабораторий на Украине и "согласиться на их многостороннюю проверку". Серьезные основания у Пекина требовать подобных инспекций имеются, и они никак не связаны с пресловутой "российской пропагандой". Ведь факт существования секретных американских биопрограмм на украинской территории публично подтвердила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Выступая в минувший вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам конгресса США, Нуланд заявила, что на Украине имеются "биологические исследовательские объекты" и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России. Что именно скрывают американцы от международной общественности, чиновница госдепа, разумеется, не указала.

Показательно, что саморазоблачительные заявления Нуланд в госдепе попытались быстро отыграть назад. В частности, пресс-секретарь ведомства Нед Прайс заявил, что "США не располагают или не контролируют какие-либо химические или биологические лаборатории на Украине". По его версии, Вашингтон "в полной мере выполняет свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии, не разрабатывает и не располагает такими вооружениями где-либо".

Подключилась к дезавуированию крайне неудобной для США темы пресс-секретарь Белого дома Псаки. "Мы приняли к сведению ложные заявления России о якобы существующих на Украине лабораториях США по производству биологического и химического оружия. Мы также видели, как китайские должностные лица повторяют эти теории заговора", - заявила Псаки. Согласно ей указанные заявления являются "операцией с целью дезинформации".

Теперь получается, что "дезинформацию" и "ложные сведения" запустила не кто иной, как замгоссекретаря Вики Нуланд, сделав это прямо в конгрессе США. Если это действительно так, то операции под чужим флагом против себя проводят сами американские чиновники.

Александр Гусаров