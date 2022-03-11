Великобритания готовится поставлять Киеву ПЗРК Starstreak HVM

9 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в палате общин, заявил о возможной поставке Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak HVM.

Дословно Уоллес сказал следующее:

«Украине уже поставлены 900 переносных зенитных ракетных комплексов [FIM-92 Stinger]… Но [украинские] возможности нуждаются в укреплении. Поэтому в ответ на запросы Украины правительство приняло решение изучить вопрос о безвозмездной передаче переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak HVM».

В общем потоке информации, связанной с украинским кризисом, мало кто из аналитиков обратил внимание на сообщение министра обороны Великобритании. И, замечу, совершенно зря.

Заявление Уоллеса свидетельствует о том, что даже в той заведомо проигрышной ситуации, в которой сейчас оказались ВСУ, Лондон не прочь еще плеснуть масла в огонь — подкинуть украинским воякам новую партию ПЗРК.

Что тут важно понимать. На текущий момент ВКС России завоевали господство в воздухе над украинской территорией. ПВО Украины как единая организованная структура перестала существовать — подавляющее большинство ее КП, ЗРК и РЛС оказались выбиты. На руках у украинских солдат еще остались сотни ПЗРК, но это средство ПВО ближнего радиуса действия. Оно способно при определенных обстоятельствах затруднить действия ВКС России, но и только.

За примером далеко ходить не надо. Совсем недавно английская газета The Sun опубликовала историю «добровольца» Джейсона Хейга, подавшегося на службу в ВСУ и чудом уцелевшего во время боестолкновения с Вооруженными силами России. По словам Хейга, его подразделение выдвинулось из Киева к аэродрому в Гостомеле, чтобы воспрепятствовать высадке российского десанта. Последнее Джейсону и его «побратимам» сделать не удалось. Сначала на украинских вояк обрушился мощный бомбо-штурмовой удар, а затем появился «флот штурмовых вертолетов», прикрывающих высадку десанта.

Чтобы уцелеть под шквалом огня, украинским воякам пришлось спрятаться в соседней лесополосе. Дальнейшие события The Sun пафосно описывает так:

«Прибыло подкрепление с ракетами «Стингер», чтобы уничтожить российские вертолеты в храброй демонстрации украинского сопротивления».

Применение ПЗРК украинцам не помогло. Российские вертолеты продолжали наносить удары по подразделениям ВСУ, а наши десантники успешно взяли под контроль Гостомель, продержавшись на аэродроме вплоть до подхода основных сил.

Еще раз повторюсь — насыщением ВСУ переносными зенитно-ракетными комплексами кардинально изменить ход боевых действий невозможно. Сложно представить, что в Лондоне этого не понимают. Тогда в чем смысл отправлять в дополнение к уже имеющимся на Украине ПЗРК британские Starstreak HVM?

Ответ может быть только один — ставка на диверсии и терроризм.

Рано или поздно, но сопротивление ВСУ частями ВС РФ и формированиями ЛНР и ДНР будет окончательно сломлено. После чего на Украине образуется самое настоящее гуляй-поле, насыщенное группами украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Отнюдь не все из них захотят/смогут добровольно покинуть украинскую территорию или сложить оружие. С высокой степенью вероятности часть этих вояк постарается продолжить боевые действия против России, осуществляя диверсии или теракты. Потенциально наиболее опасными при этом будут действия украинских «недобитков», направленные против российского воздушного транспорта. Тут-то им и пригодятся ПЗРК. Особенно такие, как современные британские Starstreak HVM.

Если у поставляемых на Украину американских ПЗРК FIM-92 Stinger максимальная высота поражения цели составляет 3800 метров, а у польских Piorun — 4000 метров, то у британского Starstreak HVM — все 5000 метров.

Английский ПЗРК имеет полуавтоматическую лазерную лучевую систему наведения, что делает его устойчивым к средствам пассивного помехового противодействия. Главной же особенностью комплекса следует считать разделяющуюся головную часть зенитной управляемой ракеты с тремя вольфрамовыми «дротиками» массой по 0,9 кг, каждый из которых имеет по 450 граммов взрывчатки, бронебойный сердечник, взрыватель с замедлением и собственную систему наведения по лазерному лучу. Такое сочетание ТТХ и боевому самолету/вертолету может доставить немало хлопот, а для гражданского авиалайнера, осуществляющего взлет или посадку, оно способно стать просто убийственным. И этот момент в Лондоне точно понимают.

Не секрет, что во время боевых действий на Кавказе Великобритания активно поддерживала местных террористов. Надо полагать, теперь этот свой опыт Лондон хочет использовать в условиях украинского кризиса.

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Андрей Союстов