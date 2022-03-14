Наступление по тонкому льду

Причины крайнего обострения ситуации на Украине

Украина не может быть принята в НАТО. Во-первых, из-за неурегулированных территориальных проблем. Во-вторых, из-за того, что многие страны – члены НАТО категорически не готовы брать на себя обязательства по военной защите этой страны.

Никакое «наступательное оружие» США – ракеты и противоракеты – также не может быть размещено на Украине. На данный момент такого оружия просто нет. Однако даже когда оно появится, размещать его на Украине для США бессмысленно.

Столь значимое, ценное и при этом весьма уязвимое оружие никто не будет отправлять «на линию фронта». Тем более в страну, лояльность которой совершенно не очевидна: современная Украина вообще никому по-настоящему лояльной быть не может. Гораздо проще и безопаснее разместить ракеты в Германии, Польше, Румынии.

Оружейный передел

Говорить про «накачивание Украины современным оружием» сегодня столь же несерьезно: англосаксы поставляет туда исключительно стрелковое или легкое тактическое пехотное оружие. Причем общий объем этих поставок не составляет и 1% от того советского арсенала, которым располагают ВС Украины даже сейчас, после всех продаж и потерь.

Разумеется, Запад никогда и ни при каких обстоятельствах не даст Украине ядерного оружия. Не способна она и создать его сама, бездарно растратив свой огромный научно-технологический потенциал.

Кроме того, для России даже содержание Крыма и частично Донбасса в экономическом плане достаточно обременительно. Содержание других территорий Украины, тем более разрушенных войной, да еще и под тяжелыми внешними санкциями, может оказаться очень затруднительным или даже вообще непосильным для российской экономики.

Причиной нынешнего поведения России может быть неадекватная оценка Кремлем военно-политической ситуации в Европе, то есть гипертрофированное восприятие угрозы со стороны НАТО. Другой вариант является противоположным – Москва решила воспользоваться слабостью НАТО, которая стала особенно очевидной после прошлогодних событий в Афганистане, «выбив» признание бывшего СССР своей сферой влияния.

Возможно, США и Великобритания намеренно подталкивали Россию к решительным действиям, считая, что она получит на Украине «второй Афганистан». При этом можно напомнить, что информационная кампания Запада по поводу наращивания российских сил на границе с Украиной началась почти год назад, хотя никаких особых оснований для нее в тот момент не было. Москва могла воспринять эту кампанию как операцию информационного прикрытия предстоящей атаки Украины против ДНР и ЛНР, после чего действительно начала перебрасывать войска к границам Украины.

В итоге возникла классическая ситуация эскалации. И мы имеем то, что имеем.

Серьезный противник

Если не рассматривать Россию и Турцию, значительная часть военного потенциала которых находится в Азии, а сравнивать именно чисто европейские страны, то украинская армия (то есть сухопутные войска) на самом деле является сильнейшей в Европе, особенно с учетом психологической готовности к военным действиям. Это не заслуга Украины, а позор Европы, но факт налицо.

Тем более сильнейшей в Европе (в данном случае даже с учетом Турции) является наземная ПВО Украины («Насколько страшна украинская ПВО», «НВО», 11.02.22). Даже и ВВС Украины были бы сильнейшими в Европе, если бы хотя бы половина их «летаков» могла взлететь. Лишь флот у наших соседей нулевой, но это точно не главное.

С другой стороны, нам не стоит молиться на свои «Искандеры» и «Калибры»: их довольно мало и они очень дорогие. Мы не можем позволить себе воевать в натовском стиле, заваливая противника боеприпасами, которые дороже поражаемых ими целей. На самом деле, как показывает практика, в таком стиле уже не могут воевать и сами натовцы, а другой стиль для них теперь принципиально невозможен.

Соответственно шапкозакидательские настроения по отношению к ВС Украины крайне опасны и уже успели обернуться для нас немалыми неприятностями. Не исключено, впрочем, что еще более важной причиной наших неприятностей на первом этапе операции стала бессмысленная вера военно-политического руководства страны в том, что «братский народ» Украины изнывает под американско-бандеровским игом и встретит наши войска так же, как крымчане в 2014 году.

На самом деле даже на юге и востоке Украины отношение к России далеко не такое положительное. А в центре страны, не говоря о западе, оно в целом однозначно отрицательное. Из-за этого сопротивление со стороны украинской армии и территориальной обороны оказалось весьма существенным.

Восемь лет назад все прошло бы совершенно по-другому, но за этот период пропаганда свое дело сделала. И теперь мы платим жизнями за ошибку 2014 года.

Сопротивление или бегство

Пока итоги военной кампании подводить слишком рано (провал информационной кампании, правда, уже налицо, но это отдельная тема). Представим себе, что победа все-таки одержана. Ждет ли нас партизанское сопротивление?

На самом деле можно предположить, что данная угроза для России не слишком велика. Хотя русофобские настроения в этой стране гораздо сильнее, чем многим из нас хотелось бы думать. Что мы сейчас и наблюдаем.

Сравнение с ситуацией на Западной Украине после Второй мировой войны в данном случае вряд ли правомерно. Во-первых, Россия вряд ли будет захватывать Западную Украину. Во-вторых, что гораздо важнее, нынешняя социально-экономическая ситуация кардинально отличается от событий семидесятилетней давности.

В 1940-е – 1950-е уровень жизни абсолютного большинства людей и сама цена жизни были чрезвычайно низкими, а уровень идеологизации общества – весьма высоким. Поэтому жестокая длительная война под идеологическими лозунгами была вполне естественным состоянием социума. К тому же бандеровцам просто некуда было бежать с Украины: к западу от границы находились страны Варшавского договора, находящиеся под контролем Москвы. К тому же в этих странах бандеровцев ненавидели (особенно в Польше).

Сегодняшняя Украина очень далека от экономического процветания, однако уровень жизни на порядок выше, чем в 1940–1950-х. Это автоматически снижает желание ее граждан умирать в бою на фронте или в партизанских отрядах. Абсолютное большинство украинцев, для которых жизнь под российским контролем является неприемлемым вариантом, просто убегут в Европу. Европа вынуждена будет их принять как по политическим соображениям, так и потому, что украинские мигранты станут хорошим противовесом мигрантам из Азии и Африки.

Диверсионные действия против российских войск будет вестись лишь при активной поддержке извне. Но и в этом варианте их масштабы будут заведомо не сопоставимы с тем, что происходило в 1980-е годы в Афганистане (или в 1960-е во Вьетнаме) и доставят России лишь ограниченные неприятности.

Весьма показательна в этом плане ситуация в Крыму, ДНР и ЛНР. Очевидно, что Киев имеет там свою агентуру. Но ни о каком организованном сопротивлении населения нет и речи – и отнюдь не только из-за эффективных действий российских спецслужб.

На самом деле гарантией от партизанского движения было бы размещение на занятых территориях в качестве внутренних войск контингентов ВС ЛНР и ДНР, а также подразделений Росгвардии из Чечни. К сожалению, в этом случае Кремль опять может застесняться: как бы не обидеть «братский народ».

Гораздо опаснее не партизанщина, а затаенная ненависть «братского народа», у которого мы «отняли европейское будущее» (которого не было, нет и не будет – но объяснять это уже скорее всего бесполезно). При этом Россия не только не сможет поднять уровень жизни на Украине, но и опустит его у себя. В результате чего затаенная ненависть может перетекать уже и к нам самим. В какой-то момент она прорвется.

В связи с этим возникает наиболее существенный вопрос – каковы политические цели спецоперации на Украине?

Отступать некуда

Спасти Донбасс путем не только дипломатического признания, но и восстановления его территориальной целостности до границ областей мы были обязаны, причем давно. Целесообразность похода за границы Донбасса, мягко говоря, неочевидна, причем со всех точек зрения – политической, экономической, военной. Теперь, однако, убиваться по этому поводу уже бессмысленно.

Возможно, в Кремле будут стремиться к установлению «пророссийской» власти в масштабах всей Украины (или Украины без Галичины). Это стало бы грубейшей ошибкой. Поскольку лояльная Украина в ее нынешних границах принципиально невозможна, любая «пророссийская» власть максимально быстро станет антироссийской, успев извлечь из России максимальное количество денег.

Оптимальным вариантом, видимо, стало бы прямое присоединение к России восточных и южных областей и превращение центральной части Украины в нейтральное демилитаризованное государство. Причем мы ни в коем случае не должны будем даже частично его содержать в экономическом плане.

Возможно, в каждой области нужно будет провести референдум, чтобы точно определить, хочет данный регион быть частью России или Украины. Западная Украина могла бы в этом случае действовать как угодно (вплоть до возвращения в состав Польши и Венгрии). Кстати, Варшава и Будапешт с удовольствием бы взяли «свои» куски Украины – но начальники из Вашингтона и Брюсселя запретят.

Принципиально важно понять, что договариваться с Западом заведомо бессмысленно, Рубикон перейден. Уже введенные «адские санкции» отменены не будут. Если мы отступим – санкции не только не отменят, но еще и усилят, чтобы добить нас полностью и без возможности восстановления. Если мы не отступим – санкции останутся как наказание за то, что мы не отступили.

Отмена санкций возможна лишь в двух случаях: если мы каким-то образом сможем сделать Западу очень больно или если мы ему зачем-то очень сильно понадобимся. Реализация любого из этих сценариев на данный момент совершенно не очевидна.

Отступать не просто бессмысленно, но однозначно губительно. Но и наступать нужно не слишком далеко, чтобы не надорваться. Очередная попытка покупки лояльности «братьев» за счет собственного народа станет откровенным самоубийством. Иначе говоря, мы должны найти единственно верный путь между двумя совсем плохими вариантами.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.