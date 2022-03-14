Синтетическая биология, ядерная бомба на огороде и гуманитарные коридоры

Причины спецоперации Вооруженных сил России обрастают подробностями

Начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил сенсационные данные: Агентство по сокращению угрозы при Минобороны США сформировало на Украине сеть из 30 биологических лабораторий, работавших с патогенными микроорганизмами – чумой, сибирской язвой, туляремией, бруцеллезом, холерой и сапом, запрещенных Конвенцией ООН в декабре 1971 года. Сейчас пробирки с заразой экстренно эвакуируют с территории страны. Понятно, что в отличие от Саддама Хусейна Джозеф Байден не понесет никакого наказания за дела Пентагона, но прецедент создан.

Игорь Кириллов отмечает, что с 2021 года США выполняют проект «Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний в вооруженных силах Украины» с объемом финансирования 11,8 млн долл. В этот же период Минобороны Германии проводило на Украине изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавирусов в рамках реализации украино-германской инициативы по обеспечению биологической безопасности на внешних границах Евросоюза.

«Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ имени Уолтера Рида Сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу. При этом деятельность биологических лабораторий, активность которых мы отмечаем с 2014 года, и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого «реформирования» украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями», – отметил Игорь Кирилов.

По данным военных, с 24 февраля – начала спецоперации России, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что Минздрав Украины поставил задачу полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. При этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение. «Только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллезом, 5 – с чумой. Всего более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ. Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии. Только этим можно объяснить спешку, с которой проводилось ликвидационное мероприятие. Это лишь небольшая часть документов, мы продолжаем работу и будем вас информировать», – подытожил Игорь Кириллов.

По его словам, 24 февраля все они получили задачу от Министерства здравоохранения Украины полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. Начальник войск отметил, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение, так как, по всей видимости, все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено с территории Украины.

Финансирование работ составило около 200 млн долл. Среди направлений деятельности США в рамках военно-биологических исследований на территории Украины – мониторинг биологической обстановки, отбор и передача штаммов и биоматериалов, в том числе полученных от военнослужащих, а также научно-исследовательские работы.

Не менее забавно, что угроза президента Украины Владимира Зеленского обзавестись ядерным оружием также нашла реальное подтверждение. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на одно из российских ведомств, есть предположение, что это Служба внешней разведки (СВР). Киев в свое время получил плутоний, качество которого позволяло вести работу по созданию ядерного взрывного устройства, – возможно, от США. Во времена СССР Украина была одним из центров науки и технологических компетенций. Так что она вполне способна создать атомный боеприпас. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» сообщил, что с 1930 года вел работы и способствовал развитию ядерной физики на Украине. Даже если США и не помогли, то Украина вполне могла наработать уран или плутоний оружейного качества за 30 лет своего существования. Для этого достаточно иметь всего лишь атомные АЭС.

На этой неделе в рамках «режима тишины» – оговоренного на переговорах Москвы и Киева в Белоруссии – российские военные открыли шесть гуманитарных коридоров на Украине. «Один из них из Киева в Гомель, два из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону, один из Харькова в Белгород, два из Сум в Белгород и Полтаву», – сообщают в Минобороны.